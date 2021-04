Peter MacLeod se lance dans une toute nouvelle aventure en mettant sur le marché ses produits Pete Authentique. L’artiste, passionné de cuisine et de bonne bouffe, nous parle de cet ambitieux projet et se confie sur sa vie.

Après avoir passé plusieurs années en tournée à travers le Québec, Peter MacLeod préfère se mettre aux fourneaux plutôt que de commander au restaurant lorsqu’il est à la maison. C’est d’ailleurs à partir de ses propres recettes que l’humoriste a développé les produits Pete Authentique.

«Au début de la pandémie, je me suis acheté un four à pizza. Je me suis alors mis à faire des pizzas comme un fou et à fabriquer des assiettes en bois rectangulaires pour les manger. De fil en aiguille, l’idée m’est venue de commercialiser mes propres produits, dont ma fameuse sauce à spaghetti.»

Le début d’une aventure

Afin de mener son projet à terme, l’humoriste beauceron au nom écossais a dû apprendre à se familiariser avec les rouages de l’industrie alimentaire.

«Ça prend une certaine naïveté pour se dire qu’on fait de la super bonne sauce et pour décider d’aller la vendre en épicerie. Ça m’a pris environ deux mois à comprendre comment tout fonctionnait. Il a aussi fallu que je fasse un minimum de compromis pour que mes recettes se retrouvent sur les tablettes. J’ai heureusement été bien entouré à travers ce processus, et j’endosse entièrement ce qui se retrouve chez les épiciers Metro. Pour l’instant, les produits Pete Authentique se limitent à deux types de pizzas, à ma sauce italienne ainsi qu’à une huile d’assaisonnement épicée. Je veux que les gens aient l’impression, en consommant ces produits, de manger ce que je leur aurais préparé si je les avais invités chez nous.»

Peter MacLeod ne cache pas qu’il espère voir sa gamme de produits s’agrandir

courtoisie

«J’ai plein d’idées de recettes. J’aimerais aussi sortir des fours et des planches à pizza. Je me vois même animer une émission où j’inviterais une personnalité à cuisiner une pizza à son goût en jasant de la vie. Pour l’instant, je compte partager des recettes et le plus de contenu possible sur le site peteauthentique.com.»

Un homme occupé

Par ailleurs, Peter MacLeod se dit choyé d’être depuis huit ans à la barre de l’émission «Le clan MacLeod», diffusée à CKOI du lundi au jeudi à 15 h.

«J’ai la chance d’animer cette émission avec Ève Côté et Marie-Josée Gauvin, qui sont des filles formidables. Pendant la pandémie, on s’est donné pour mission de divertir les gens, et je crois que le public a vraiment apprécié. On forme une très belle équipe. Nous négocions actuellement notre retour à l’automne.»

Sur le plan personnel, l’artiste célibataire s’est tenu très occupé.

courtoisie

«J’ai “garroché” mon anxiété dans la créativité. J’ai redécoré, rénové et peinturé ma vieille maison de 120 ans, qui se trouve à Repentigny, sur le bord de la rivière L’Assomption. Ça fait 20 ans que je suis à cet endroit, et ça m’a fait du bien de changer de décor. Je n’ai pas eu le luxe de m’ennuyer durant la pandémie.»

Un chalet vendu

Par ailleurs, après avoir tourné pour la chaîne Z quatre saisons de son émission «Week-end de bois» à son chalet, l’humoriste a vendu, l’an dernier, sa propriété des Cantons-de-l’Est.

«La semaine où j’ai mis mon chalet en vente, j’avais déjà une offre sur la table. J’adorais cet endroit, mais le terrain me demandait beaucoup trop d’entretien. En vendant, je me suis libéré du temps. Cet été, je vais plutôt aller à mon camp de pêche à Val-d’Or. Je compte aussi prendre mon hydravion pour aller pêcher dans le Grand Nord. Ça fait maintenant 15 ans que je pilote, et j’aime beaucoup m’exiler dans ces terres éloignées où je me sens chez nous.»

Côté scène, Peter MacLeod ne compte pas remonter sur les planches cette année.

«J’ai commencé à travailler sur un sixième “one-man show”. Si tout se passe bien, il devrait voir le jour en 2022.»

Les produits alimentaires Pete Authentique sont disponibles en exclusivité chez les épiciers Metro. Pour plus de détails et des idées de recettes, visitez le peteauthentique.com.