«Je n’en reviens pas de la santé que j’ai!» - Jean-Pierre Ferland

Après avoir passé une année éprouvante marquée par la pandémie, Jean-Pierre Ferland nous revient, à 86 ans, avec l’album «Je n'veux pas dormir ce soir». Rencontre avec un pilier de la chanson québécoise qui est loin d’avoir dit son dernier mot.

C’est en voulant mettre un baume sur son cœur que Jean-Pierre Ferland a voulu enregistrer l’album «Je n’veux pas dormir ce soir», sur lequel il réinterprète ses plus belles chansons. Un projet qu’il a réalisé en compagnie d’une dizaine d’artistes qui, pour l’occasion, n’accompagnent le chanteur qu’en musique.

«Florence K est venue jouer du piano sur “Un peu plus haut, un peu plus loin”, alors qu’Angèle Dubeau a joué du violon sur “T’es belle”. Pour leur part, Lynda Lemay, 2Frères et Luc De Larochellière m’ont accompagné à la guitare sur différentes pièces de l’album. Ont aussi collaboré à ce disque Jorane, Mélissa Bédard, Julie Anne Saumur ainsi que le violoncelliste Tony Levine, avec lequel je collabore depuis mon album “Jaune”, paru en 1970.»

Un duo inattendu

À noter que seule la chanson «Avant de m’assagir», qui conclut ce disque, est interprétée en duo. Un duo inoubliable que Jean-Pierre Ferland chante avec nul autre que Gilles Vigneault.

«Je connais Gilles depuis mes débuts et je lui voue une admiration sans bornes. C’est un homme très généreux. Je n’ai pas eu à insister pour qu’il vienne chanter avec moi. Quand je l’ai appelé, il a dit oui tout de suite. On a fait du beau travail ensemble. Pour moi, c’était la plus belle des façons de conclure mon album.»

L’auteur-compositeur-interprète tient aussi à remercier son ami André Leclerc, qui est le propriétaire du studio de Piedmont, dans les Laurentides, où il a enregistré «Je n’veux pas dormir ce soir».

«C’est à cet endroit que j’ai pu travailler avec tous mes amis artistes, en respectant, bien sûr, les mesures de distanciation. J’ai chanté, ils m’ont accompagné, et on est devenus des amis pour la vie!»

En panne d’écriture

Après avoir écrit et composé en 2019 la chanson originale «Le monde de Benjamin» pour le fils de Patricia Paquin et Mathieu Gratton, Jean-Pierre Ferland ne compte pas se remettre à écrire du nouveau matériel à court terme.

«La dernière année a été pour moi d’une tristesse tellement épouvantable que je n’aurais pas été capable d’écrire de nouvelles chansons. J’ai actuellement besoin d’être dans un meilleur état moral et physique avant de me lancer à nouveau dans l’écriture. Avec ce récent album, je me suis plutôt consolé avec mes propres chansons. Je compte toutefois écrire un jour un album pour ma douce Julie Anne Saumur», précise l’artiste, en couple depuis 12 ans.

De l’ombre à la scène

Jean-Pierre Ferland ne cache pas qu’il a éprouvé certaines craintes durant la pandémie.

«J’ai eu peur de ne plus savoir chanter. En plus de 60 ans de carrière, je n’avais jamais arrêté de faire mon métier aussi longtemps. Je n’avais jamais vécu quelque chose comme ça. Heureusement, à 86 ans, je n’en reviens pas de la santé que j’ai! Dès que possible, je remonterai sur scène avec les chansons de “Je n’veux pas dormir ce soir”. Je rêve de revoir des salles pleines devant moi!»

En attendant, l’artiste est très heureux de pouvoir côtoyer à nouveau ses deux enfants et ses quatre petits-enfants.

«J’ai reçu mes vaccins récemment. Moi qui habite à Saint-Norbert, il a fallu que je me rende à Joliette pour être vacciné. Dans les prochains mois, tout ce que je veux, c’est continuer à chanter!»

L’album «Je n’veux pas dormir ce soir», de Jean-Pierre Ferland, est actuellement offert en version numérique et le sera en version physique dès le 16 avril.

«Envoye à maison»

Jean-Pierre Ferland déclare ne pas avoir été choqué d’entendre le premier ministre François Legault utiliser sa chanson «Envoye à maison», en mars 2020, afin de faire comprendre aux aînés, plus à risque de contracter la COVID, l’importance de rester chez eux.

«Au contraire, ça m’a beaucoup touché que ma chanson soit ainsi reprise. Je tiens d’ailleurs à saluer M. Legault qui, à mon avis, a fait un très bon travail dans la dernière année.»