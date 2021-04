Johnson salue la vie et le travail «extraordinaires» du prince Philip

Un «homme extraordinaire» et «dévoué» à son pays comme à sa famille: les hommages ont afflué au Royaume-Uni pour saluer la mémoire du prince Philip, époux de la reine Elizabeth II décédé vendredi à 99 ans.

Premier à lui rendre hommage, le premier ministre conservateur Boris Johnson a salué «la vie et le travail extraordinaires» du duc d'Edimbourg.

Prince consort à la longévité la plus longue, «il a contribué à guider la famille royale et la monarchie de sorte qu'elle demeure une institution incontestablement vitale pour l'équilibre et le bonheur de notre vie nationale», a-t-il déclaré sur le perron du 10 Downing Street.

«Figure publique hautement respectée» mais aussi «mari dévoué» et «père fier et aimant», il a «gagné l'affection de plusieurs générations ici au Royaume-Uni, à travers le Commonwealth et dans le monde», a-t-il ajouté.

Le chef de l'opposition travailliste Keir Starmer a déploré «la perte d'un serviteur public extraordinaire», qui a «dédié sa vie à notre pays», d'abord au sein de la Royal Navy puis aux côtés d'Elizabeth II.

«On se souviendra surtout de lui pour son engagement extraordinaire et son dévouement à la reine», a-t-il déclaré. Leur mariage de plus de sept décennies a été «un symbole de force, de stabilité et d'espoir», une source d'inspiration pour «des millions de personnes au Royaume-Uni et au-delà».

L'ancien Premier ministre Tony Blair, au pouvoir au moment de la mort de la princesse Diana en 1997, a rendu hommage à un homme «souvent en avance sur son temps».

«Il sera naturellement particulièrement reconnu pour son soutien remarquable et inébranlable à la reine pendant tant d'années. Cependant, il doit également être salué et célébré à part entière comme un homme de prévoyance, de détermination et de courage», a-t-il dit.

Plus sobrement, la première ministre indépendantiste écossaise Nicola Sturgeon s'est dite «attristée» par la mort du duc d'Edimbourg et a adressé des condoléances en son nom et celui des Écossais à la reine et la famille royale.

I am saddened by news that the Duke of Edinburgh has died. I send my personal and deepest condolences - and those of @scotgov and the people of Scotland - to Her Majesty The Queen and her family. https://t.co/G7ocXXOH2U — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) April 9, 2021

Selon elle, il laissera «une marque profonde» en Écosse, nation avec laquelle il partageait «des liens profonds et durables» et où il passait régulièrement ses vacances à Balmoral.

En Irlande du Nord, agitée depuis plus d'une semaine par des émeutes, la première ministre unioniste Arlene Foster a rappelé que le prince était «largement respecté pour service actif et dévoué à son pays ainsi que pour son soutien inébranlable à Sa Majesté la reine pendant son règne».

Avec un «intérêt marqué pour l'Irlande du Nord», «il avait un impact profond et positif sur des milliers de nos jeunes», notamment via son programme en faveur de la jeunesse «The Duke of Edinburgh's Award», a-t-elle souligné.

Le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan, a également salué «un homme extraordinaire, qui a consacré sa vie au service public et à aider les autres».

«Il a aussi combattu pour le Royaume-Uni - et les libertés qui nous sont chères aujourd'hui - durant la Seconde Guerre mondiale», a-t-il ajouté.