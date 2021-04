La Mauricie franchit le cap des 100 000 vaccins

102 800 vaccins ont été administrés depuis le mois de décembre en Mauricie et au Centre-du-Québec. 22% de la population âgée de 18 ans et plus a maintenant reçu une première dose du vaccin contre la COVID-19.

• À lire aussi: La vaccination s'accélère en Mauricie-Centre-du-Québec

• À lire aussi: [EN IMAGES] La folie pour le vaccin AstraZeneca

• À lire aussi: La vaccination sans rendez-vous toujours aussi populaire

À Shawinigan, la deuxième journée de vaccination sans rendez-vous a encore connu un engouement. Les doses d'AstraZeneca ont rapidement trouvé preneur.

À 15h30, plus de 1030 coupons avaient déjà été distribués. En 48h, 3000 doses du vaccin AstraZeneca auront été administrées à Shawinigan seulement.

À Drummondville, la clinique sans rendez-vous a aussi connu la même popularité. À 8h vendredi matin, la majorité des 300 places étaient prises!

Samedi, la clinique de Drummondville écoulera encore des doses. Dimanche, ce sera au tour de Trois-Rivières d’accueillir les 55 ans et plus. La bâtisse industrielle recevra 3000 doses de vaccin.

Lundi, Victoriaville aura 2000 vaccins pour les sans rendez-vous.

Aucune entreprise en Mauricie sélectionnée

Pendant ce temps, la vaccination dans les entreprises se prépare pour le mois prochain. Aucune grande entreprise de la Mauricie n'a été sélectionnée. Plusieurs avaient pourtant un intérêt, mais les critères étaient trop exigeants.

«Il fallait au départ rendre disponibles 10 000 pieds carrés ce qui est énorme. Il fallait aussi être disponible plusieurs mois à compter de mai et fournir toute la main-d’œuvre requise pour opérer le site de vaccination. Pour certaines entreprises qui ont fait le processus complet, cela pouvait demander jusqu’à 100 personnes pour toute la durée du mandat. Lorsque j’ai vu la liste, je n’étais pas étonnée de voir tous les maillages qui ont été faits pour que des régions puissent réussir à avoir des sites», dit Johanne Hinse, présidente du Regroupement des Chambres de Commerce de la Mauricie.

Le Centre-du-Québec obtient l’un des 13 pôles de vaccination. Cascade de Kingsey Falls se prépare pour le mois de mai. Le Regroupement des Chambres de commerce souhaite amorcer des discussions pour modifier certains critères et permettre à d'autres entreprises de joindre le mouvement.