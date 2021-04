L’ex-juge Jacques Delisle remis en liberté

L’ex-juge Jacques Delisle peut rentrer chez lui. L’accusé de 85 ans a obtenu vendredi matin sa remise en liberté conditionnelle dans l’attente de son second procès pour le meurtre prémédité de son épouse.

Soupir de soulagement pour Jacques Delisle, qui a suivi l’audience en visioconférence à partir du pénitencier de La Macaza, dans les Laurentides, où il est incarcéré.

Masqué, celui qui aura 86 ans en mai portait une chemise bleue, par-dessus un T-shirt blanc. Ses cheveux blancs étaient lissés vers l’arrière.

Étant donné la récente décision du ministre fédéral de la Justice d’ordonner un nouveau procès dans cette affaire, la Couronne ne s’est pas opposée à cette demande de remise en liberté.

Le juge François Huot, de la Cour supérieure, a donc ordonné la libération de l’octogénaire sous diverses conditions.

Jacques Delisle s’est engagé pour la somme de 100 000$, sans dépôt. Sa fille Élène Delisle s’est aussi portée garante de son père, mais sans engagement financier. L’octogénaire devra retourner vivre à sa résidence de Sillery, là même où son épouse, Nicole Rainville, a rendu l’âme, en novembre 2009.

Il lui est interdit de faire une demande de passeport et de quitter le pays. Il ne peut communiquer avec certaines personnes qui avaient témoigné lors du premier procès, dont son ancienne maitresse et ex-secrétaire, Johanne Plamondon.

Questionné à savoir s’il avait bien compris les conditions et s’il comptait les respecter, Jacques Delisle a répondu : «Définitivement.»

Second procès

Rappelons que cette audience a été rendue possible après qu’Ottawa ait ordonné un nouveau procès dans cette affaire, mercredi. Le ministre de la Justice David Lametti se disait alors «convaincu» qu’il y avait «des motifs raisonnables de conclure qu’une erreur judiciaire» se soit produite dans le cas de Jacques Delisle, qui a toujours clamé son innocence. Il soutient que sa femme s’est enlevée la vie.

Jacques Delisle a été reconnu coupable devant jury du meurtre prémédité de sa femme en 2012. Après de vaines tentatives pour faire casser le verdict en Cour d’appel et en Cour suprême, l’ex-juge a déposé en 2015 une demande de révision ministérielle.

Une nouvelle équipe a d’ailleurs été formée à la direction des poursuites criminelles et pénales pour ce procès à venir. Me Jean-Philippe Robitaille et Me François Godin piloteront le dossier. Rappelons que deux des trois procureurs qui dirigeaient le premier procès, en 2012, ont été nommés juges depuis.

L’ex-juge est défendu par deux avocats. Me James Lockyer, fondateur d’Innocence Canada, avait fait la route depuis Toronto pour être au palais de justice de Québec. Me Jacques Larochelle est quant à lui sorti de sa retraite pour reprendre le dossier, qu’il avait porté seul du premier procès à la Cour suprême.