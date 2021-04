L’Ontario enregistre sa 2e plus haute marque avec 4200 cas

Signe que la troisième vague est très sérieuse en Ontario, la province la plus peuplée au pays a rapporté 4227 infections, vendredi, ce qui constitue la deuxième marque de cas quotidiens la plus élevée depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le 8 janvier dernier alors que la deuxième vague sévissait, la province avait signalé 4249 cas.

Soulignons que les 4227 contaminations de vendredi constituent un sérieux bond par rapport aux 3295 cas de jeudi et aux 3215 cas de mercredi.

Vendredi, l’Ontario a aussi signalé 18 décès. À ce jour, on y recense un cumulatif de 378 339 malades infectés par le virus ainsi que 7512 pertes de vie.

Près de 1500 Ontariens sont hospitalisés, 552 sont aux soins intensifs et 359 sont sous respirateur.

Toronto (1218 cas), Peel (762 cas), York (532 cas), Durham (247 cas) et Ottawa (246 cas) sont les régions déclarant le plus de nouvelles contaminations.

Record de vaccination au Québec et hausse des cas

Au Québec, qui a connu une journée record en administrant plus de 69 000 doses, jeudi, on a comptabilisé 1683 nouveaux cas - 74 de plus que la veille - et huit décès, pour un total global de 323 094 cas et de 10 726 morts.

La Capitale-Nationale a rapporté encore plus d’infections que jeudi, soit 449 versus 436, demeurant l’objet de toutes les inquiétudes auprès des autorités. Elle continue de compter plus de malades que Montréal (392 cas), Chaudière-Appalaches (218 cas), la Montérégie (134 cas), l’Outaouais (120 cas) et Laval (105 cas).

Les hospitalisations au Québec sont stables (569, +3) ainsi que les soins intensifs (134, +2). Près de 47 000 prélèvements ont été effectués en date du 7 avril.

En fin de matinée, le Canada comptait un cumulatif de 1 041 933 cas (+5910) et de 23 237 décès (+26).

La situation au Canada:

Ontario: 378 339 cas (7512 décès)

Québec: 323 094 cas (10 726 décès)

Alberta: 156 905 cas (2005 décès)

Colombie-Britannique: 108 278 cas (1493 décès)

Saskatchewan: 35 376 cas (447 décès)

Manitoba: 34 793 cas (946 décès)

Nouvelle-Écosse: 1754 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1686 cas (31 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1022 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 161 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 041 933 cas (23 237 décès)