Montréal: un financement de 1,83 million $ pour lutter contre l’insécurité alimentaire

La Ville de Montréal a octroyé une aide financière de 1,83 million $ pour soutenir des organismes dédiés à lutter contre l’insécurité alimentaire, la pauvreté et l’exclusion sociale.

«La pandémie de la COVID-19 a exacerbé les inégalités sociales. Plus que jamais, nous devons unir nos efforts pour venir en aide aux personnes les plus vulnérables», a déclaré par communiqué Nathalie Goulet, responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de l'itinérance et de la jeunesse au sein du comité exécutif de la Ville.

À l’automne 2020, la Ville et la Direction régionale de santé publique de Montréal (DRSP) avaient lancé un appel de projets destiné à soutenir des initiatives locales visant les populations vulnérables, pour une durée de deux ans. Montréal assurait un montant de 1,2 million $. La Ville accorde en plus 374 000 $ à Moisson Montréal ainsi que 250 000 $ au Centre de référence du Grand Montréal.

«La DRSP et la Ville de Montréal reconnaissent le rôle incontournable que jouent les organismes communautaires qui œuvrent en alimentation sur le territoire. Il s’agit de partenaires privilégiés qui possèdent une expertise incontestable et indispensable», a pour sa part déclaré la Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal.