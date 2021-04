Mort des fillettes Carpentier: une demande d’enquête soumise à six ordres professionnels

La mère des deux fillettes assassinées en juillet dernier par Martin Carpentier, Amélie Lemieux, a saisi six ordres professionnels, vendredi matin, afin de demander des enquêtes déontologiques contre certains de leurs membres.

«À l’automne dernier, nous avons été avisés par le CISSS de la Rive-Sud que plusieurs dizaines d’employés des services, presqu'une centaine de personnes en fait, ont illégalement consulté les dossiers médicaux de Mme Lemieux durant la période intense de recherches et des deux jeunes filles assassinées», a expliqué l’avocat de Mme Lemieux, Me Maxime Roy, en entrevue à Mario Dumont.

Après avoir formulé plusieurs demandes d’accès à l’information depuis l’automne dernier, Me Roy et Mme Lemieux auraient obtenu une liste des personnes qui auraient consulté les dossiers médicaux et les professions que ceux-ci exercent.

«Il nous apparaît très clair qu’il s’agit de violation déontologique grave et que ces ordres professionnels doivent mener des enquêtes sur leurs professionnels», estime l’avocat.