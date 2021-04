Mort suspecte à Sherbrooke

Une personne inanimée a été retrouvée, vendredi matin, à l’Hôtel Albert, au centre-ville de Sherbrooke.

Selon les premières informations disponibles, le corps d’un homme a été découvert aux alentours de 10 h 30 vendredi matin, dans une des chambres situées à l'étage supérieur de l’établissement licencié.

Les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec prêtent assistance à ceux du Service de police de Sherbrooke pour tenter de voir plus clair et de déterminer la cause de ce décès.

Pour l’instant, on ignore si cette mort est la conséquence d’un acte criminel ou non.