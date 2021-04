Un humidex de 26 attendu samedi

Le beau temps s’installe au Québec pour le week-end, alors que les températures seront à la hausse et atteindront les 24 degrés, notamment à Montréal, avec un humidex de 26.

Environnement Canada prévoit un temps ensoleillé pour la journée de vendredi dans les secteurs de Montréal, la Montérégie, l’Estrie, la Beauce, Québec, alors que dans les secteurs plus à l’est, le temps variera entre nuageux et alternance de soleil et de nuages.

Samedi, le mercure sera à la hausse à Montréal et en Montérégie, où l’agence fédérale prévoit des températures de 24 degrés et un humidex de 26.

Même topo en Abitibi et à Gatineau où l’on prévoit un temps ensoleillé avec 23 degrés.

À Québec et ses environs, il fera moins chaud qu’à Montréal, puisque les températures chuteront de 17 degrés vendredi à 12 degrés le lendemain, alors que le temps sera généralement ensoleillé.

Dimanche, le soleil balayera l’essentiel des secteurs de la province avec un mercure toujours à la hausse, sauf pour l’est du Québec, comme le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord où les températures oscilleront entre 7 et 13 degrés. Il fera 20 à Montréal et 11 à Québec.