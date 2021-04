Un réaménagement à venir pour l’Avenue des Pins

Trottoirs élargis, plus d’une centaine de nouveaux arbres, des pistes cyclables. L’avenue des Pins aura droit à un nouveau visage en 2023. La Ville de Montréal en a présenté les grandes lignes lors d’une soirée d’information mercredi.

«Encore une fois, nous saisissons l’occasion offerte par la nécessité de mettre à niveau les infrastructures souterraines pour revoir complètement l’aménagement en surface, afin d’offrir aux Montréalais une avenue bien pensée, qui réponde à leurs besoins et aspirations», a expliqué Éric Alan Caldwell, responsable de l'urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif.

Plus vert et convivial, le projet évalué à 40 millions $ prévoit la plantation de 150 nouveaux arbres, l’installation de pistes cyclables protégées et surélevées, l’implantation de mobilier urbain contemporain ainsi que l’élargissement des trottoirs.

PHOTO COURTOISIE

«La réalité d’aujourd’hui n’est plus celle de l’époque où fut initialement construite cette artère bordée de véritables joyaux patrimoniaux montréalais. Ce réaménagement promet d’enfin mettre en valeur toute la beauté du patrimoine bâti», a ajouté M. Caldwell.

Les réseaux d’aqueduc et d’égout seront refaits, les réseaux techniques urbains seront mis à niveau et les entrées de service en plomb des maisons seront également remplacées.

Des parvis seront de même aménagés afin de mettre en valeur les immeubles d’intérêt en bordure de l’avenue, dont le Musée des Hospitalières et le Musée régimentaire Les Fusiliers Mont-Royal.

Les commerçants touchés par les travaux seront éligibles à un programme d’aide financière de la Ville.

PHOTO COURTOISIE

«Ce réaménagement rehaussera sans conteste la qualité de vie dans notre arrondissement. L’aménagement des nombreuses saillies de trottoirs créera des espaces verts et conviviaux qui embelliront l’avenue et soutiendront l’activité commerciale et culturelle», a pour sa part souligné Marianne Giguère, conseillère de Ville dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Une seconde séance d’information aura lieu en juillet pour expliquer le déroulement des travaux et leur échéancier. Ils devraient néanmoins débuter au cours de l’été, pour se terminer en 2023.