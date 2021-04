Importantes saisies dans deux prisons québécoises

La vigilance du personnel carcéral des établissements de Sainte-Anne-des-Plaines et de Cowansville a été mise à rude épreuve lors de la fin de semaine dernière, alors que de grandes quantités de stupéfiants ont été saisies.

En effet, au Centre régional de réception, un établissement fédéral à niveaux de sécurité multiples situé à Sainte-Anne-des-Plaines, 46,8 grammes de marijuana, 200,3 grammes de haschich, 27,5 grammes de cire de cannabis, 1496,8 grammes de tabac, trois cellulaires avec quatre câbles et 21 cartes SIM ont été saisis par les agents correctionnels du pénitencier.

La valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 68 746 $, selon le Service correctionnel du Canada (SCC).

Pendant ce temps, à la prison de Cowansville, un établissement fédéral à sécurité moyenne, 384,6 grammes de haschich, 26,5 grammes de marijuana, 299,7 grammes de tabac, trois cellulaires avec câbles et divers produits pharmaceutiques ont été saisis.

La valeur en établissement des objets saisis est évaluée à 69 705 $ encore selon le SCC.

«Le SCC dispose d'un certain nombre d'outils pour prévenir l'introduction de drogue dans ses établissements. Parmi ces outils, on retrouve des détecteurs ioniques et des chiens détecteurs de drogue pour la fouille des édifices, des biens personnels, des détenus et des visiteurs», a précisé l’organisation par voie de communiqué.