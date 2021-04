La Maison Lionel-Groulx classée patrimoine culturel

La Maison Lionel-Groulx est en voie d’être classée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel comme immeuble patrimonial, a appris en exclusivité TVA Nouvelles.

La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a signé un avis d’intention de classement à cet effet.

La Maison Lionel-Groulx présente un intérêt patrimonial pour sa valeur historique. Cette maison, construite vers 1844 pour le cultivateur François-Xavier Legault, est acquise en 1869 par Léon Groulx, qui en prend possession en 1872. C’est dans cette maison qu’est né, en 1878, Lionel Groulx, figure intellectuelle majeure et nationaliste canadien-français de la première moitié du XXe siècle. Auteur prolifique, son œuvre historique et littéraire s’échelonne sur une soixantaine d’années. La maison dans laquelle il est né, a grandi et est retourné tout au long de sa vie, occupe une place importante dans ses écrits.

La maison Lionel-Groulx présente aussi un intérêt patrimonial pour sa valeur architecturale, ethnologique, paysagère et urbanistique. Elle rappelle le mode de vie particulier de cette époque, notamment l’ancien mode de vie rural des maisons de ferme et le régime seigneurial.

Avec les informations de Marie-Lise Mormina