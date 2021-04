La séquence record de chaleur se poursuit

Depuis mercredi dernier, une série de records de chaleur tombent, nous donnant des températures dignes du mois de mai dans le sud et le centre de la province. Cette séquence se poursuivra et ce, jusqu’à dimanche.

Uniquement pour la journée de vendredi, plusieurs villes ont enregistré des records de chaleur quotidien, dont la métropole, qui brise une marque datant de 1945, selon les données d’Environnement Canada.

La journée de samedi s’annonce particulièrement intéressante, avec des températures nettement au-dessus des normales saisonnières. À Montréal, le mercure pourrait se stabiliser à 24 degrés et un humidex de 26, selon l’agence fédérale. Le record de 26,1°C est à la portée.

Même topo en Abitibi et à Gatineau où l’on prévoit un temps ensoleillé avec 23 degrés.

En raison de la présence d’un creux atmosphérique au centre de la province, le soleil sera plus timide dimanche pour cette région mais quelques degrés de plus que les normales seront enregistrées pour la plupart des régions. Seule exception au tableau : l’est du Québec, comme le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord où les températures oscilleront entre 7 et 13 degrés.

Il fera 18 à Montréal et 10 à Québec.