L’eau des égouts pour cibler les points chauds

La hausse de cas de COVID-19 pourrait se poursuivre dans la région de la Capitale-Nationale, selon les résultats d'une analyse de l'eau du réseau d'aqueducs qui peut déterminer à l'avance les éclosions.

Un groupe de chercheurs de CentrEau, le Centre québécois de recherche sur l'eau, avait ainsi vu venir une semaine à l'avance la plus récente éclosion de COVID-19 à Québec.

«Pour les deux endroits qu'on a échantillonnés, on voit clairement que le côté est de la ville est plus affecté que le côté ouest. Puis ça correspond avec ce qu'on voit dans les cas», a expliqué samedi le directeur de CentrEau, Peter Vanrolleghem.

En analysant l'eau des égouts, les chercheurs peuvent donc anticiper la progression du virus avant le dévoilement des chiffres de la Santé publique.

«Les gens commencent à émettre des particules de virus dans leurs selles quelques jours avant qu'ils deviennent symptomatiques. Et même les gens qui sont asymptomatiques, on peut les mesurer parce qu'ils sont aussi infectés, donc ils vont émettre du virus», a affirmé Peter Vanrolleghem.

Et Québec n'aurait pas encore atteint le sommet en particulier dans l'est de la ville, selon leurs dernières données.

La ville est pour l'instant seulement divisée en deux zones d'échantillonnage, soit l'est et l'ouest.

Mais bientôt, les chercheurs de CentrEau pourront être plus précis.

«On a commencé, il y a deux semaines, à installer des points d'échantillonnage qui vont cibler un peu plus dans le côté est. Il y a deux endroits à 75 000, un à 12 000 et un à à peu près 100 000 personnes qui sont échantillonnées. Donc, on peut avoir plus d'informations», a précisé le directeur de CentrEau.

Ces données seront aussi transmises à la Santé publique et devraient permettre de prédire une éventuelle augmentation ou réduction des cas.

L'équipe de CentrEau a estimé que le fruit de leur travail pourra aider à cibler certaines actions nécessaires.