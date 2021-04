Les Canucks de retour vendredi

La Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé samedi que les Canucks de Vancouver, récemment victimes d’une importante éclosion de COVID-19, joueront leur prochain match vendredi, face aux Oilers à Edmonton.

C’est tout le calendrier du circuit qui a été modifié, ce qui affectera surtout la division canadienne. Comme prévu, Vancouver disputera ses 56 matchs cette saison, mais la campagne se terminera le 16 mai, cinq jours après la date de l’échéancier initial.

Huit rencontres des Canucks ont dû être repoussées entre le 31 mars et le 14 avril. La fin de saison sera très ardue pour les hommes de Travis Green, qui disputeront notamment six matchs en neuf soirs entre le 8 et le 16 mai.

Le Canadien de Montréal ne sera pas beaucoup affecté par ces reports, puisqu’il n’affrontera pas les Canucks d’ici la fin de la saison. En revanche, le match du Tricolore du 10 mai, face aux Oilers, débutera à 19 h plutôt que 17 h 30, a précisé la ligue dans un communiqué.

La LNH attendra de voir comment se déroule le sprint final avant d’établir définitivement des dates pour le début des séries éliminatoires. Elle n’exclut toutefois pas que le calendrier d’après-saison des équipes américaines puisse débuter quelques jours avant celui de la division canadienne.