Masque à l'extérieur : directive confuse

Les nouvelles directives concernant le port du masque sèment la confusion alors que plusieurs informations différentes circulent.

Du côté du ministère de la Santé, on explique que le port du masque à l’extérieur doit être en tout temps lors des activités sportives ou récréatives réalisées en groupe de plus de deux personnes dans les zones rouges et oranges.

Sur le site du gouvernement du Québec, quebec.ca, il est plutôt question du port du masque lors des activités extérieures seulement si la distanciation de deux mètres ne peut être respectée.

Pour le stratège en communication Louis Aucoin, la confusion dans les règles porte un risque important face au décrochage des Québécois envers les consignes.

Bernard Motulsky, titulaire de la chaire de relations publiques à l’UQAM, estime que le gouvernement devrait uniformiser la consigne en obligeant le port du masque en tout temps à l’extérieur au lieu de demander aux citoyens de déchiffrer les mesures.

« Ce n’est pas forcément les meilleures conditions pour qu’on sache quoi faire, » estime celui qui est aussi professeur.