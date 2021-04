Voyez les secteurs de Québec et Lévis les plus touchés par la flambée des cas

Ces images provenant d’un outil de suivi des autorités gouvernementales et obtenues par TVA Nouvelles illustrent l’état de la flambée de cas dans la Capitale-Nationale et en Chaudière-Appalaches.

En ce moment, on retrouve dans la région de la ville de Québec plus de 2718 cas actifs étalés sur tout le territoire. Avec un taux de positivité de 3711 cas par million d’habitants, le bilan de la Capitale-Nationale est donc près du double de celui de la métropole, où on retrouve environ 1660 cas par million d’habitants.

S’ils sont plus nombreux, les cas de COVID-19 à Québec sont aussi plus virulents puisqu’ils proviennent à 70 % de variants du virus, confirme la Santé publique.

Des mesures d’urgence, notamment la fermeture des écoles, des commerces non essentiels et le couvre-feu à 20 h, ont été imposées dans les zones de Québec, Lévis, la Beauce et Gatineau, depuis le long congé pascal.

Elles ont été prolongées au moins jusqu’au dimanche 18 avril.

— Avec la collaboration d’Alain Laforest, TVA Nouvelles

Sainte-Foy – Sillery – Cap-Rouge

Le virus se propage à une vitesse folle dans le secteur de la cité universitaire et sur le plateau de Sainte-Foy.

Saint-Nicolas – Charny – Saint-Jean-Chrysostome

La région de Chaudière-Appalaches est aussi touchée par une montée fulgurante de cas avec plusieurs éclosions difficiles à freiner à Saint-Nicolas, Charny et Saint-Jean-Chrysostome.

Saint-Roch – Limoilou – Haute-ville

Personne n’est à l’abri non plus dans la Haute-Ville de Québec, dans Limoilou et dans Saint-Roch, qui montrent un risque élevé et une forte concentration de cas actifs.

Val-Bélair – L’Ancienne-Lorette – Neufchâtel

La Santé publique observe des concentrations inquiétantes partout dans Charlesbourg, Beauport, Neufchâtel, L’Ancienne-Lorette et Val-Bélair, où une extrême prudence est de mise.

Charlesbourg – Beauport