L'Ontario bat son record de cas de COVID-19

L'Ontario a ajouté 4456 cas de COVID-19 à son bilan, dimanche, établissant ainsi une nouvelle marque jamais atteinte dans la province depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: Le Québec compte 1535 nouveaux cas

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Ce nouveau record ajoute plus de 200 cas à la précédente marque de 4249 cas qui avait été établie au pire de la deuxième vague, le 8 janvier dernier.

Malgré la mise sur pause de la province il y a une semaine et demie et le retour en vigueur de l'ordre de demeurer à la maison jeudi, l'Ontario continue d'être submergé par la troisième vague. La province a franchi neuf fois le cap des 3000 cas dans les deux dernières semaines et vient de passer celui des 4000 cas pour une deuxième fois en trois jours.

De plus, 21 décès se sont ajoutés au bilan de la province la plus peuplée au pays, tandis que la province compte maintenant 605 patients alités aux soins intensifs, soit 20 de plus que la veille. L'Ontario en comptait moins de 500 il y a à peine quatre jours et on comptait moins de 300 à la mi-mars.