«Star Académie»: ça ne sera que deux au revoir...

La classe de «Star Académie» rapetissera considérablement dimanche soir, alors que non pas un, mais deux académiciens devront quitter l’aventure à la fin du variété. Le public ne pourra sauver qu’un seul de ses favoris parmi Shayan Heidari, Lunou Zucchini, Maëva Grelet et William Cloutier. Les professeurs protégeront également un candidat. Choix difficiles et au revoir déchirants en vue!

Ce neuvième variété dominical sera l’occasion de renouer avec la grande Francine Raymond, qui remontera sur scène après 15 ans d’absence. On festoiera aussi en musique avec Isabelle Boulay, Jonathan Roy, un numéro dédié à l’œuvre d’Elton John et «I Lost My Baby», de Jean Leloup, sera sacrée «Chanson de la nation».

Le public pourra voter pour protéger un candidat de l’élimination ce soir, 19 h, à TVA.

- Shayan Heidari

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter "Somewhere Only We Know", de Keane, parce que j’aimerais partager au public, à travers cette chanson, l’envie de profiter du moment présent. Lâcher prise, et simplement vivre, est une solution qui peut nous aider et nous satisfaire.»

Si l’aventure devait se terminer pour toi dimanche, qu’auras-tu principalement retenu de ton séjour à «Star Académie»?

«Que je suis capable! Que j’ai confiance en moi. Que je chante beaucoup mieux que je croyais (sourire). Que je suis capable d’écrire en français. Beaucoup de choses...»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Je suis un gars qui aime apprendre. Cette aventure me permet d’apprendre beaucoup plus, sur moi et sur d’autres choses que je ne savais pas. J’aimerais vraiment rester pour pouvoir apprendre davantage tout ce qu’on nous offre ici, jusqu’à la fin, pour devenir un artiste et un meilleur être humain.»

- Lunou Zucchini

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter "Million Years Ago", de Adele. C’est une chanson qui parle de nostalgie, de regrets qu’on peut avoir dans la vie quand on a perdu des gens, avec le temps qui passe tellement vite. Je suis quelqu’un de très nostalgique, alors ça résonne beaucoup chez moi.»

Si l’aventure devait se terminer pour toi dimanche, qu’auras-tu principalement retenu de ton séjour à «Star Académie»?

«Plein de choses! Mais principalement qu’il faut faire confiance à son instinct, et qu’on peut s’intéresser à plein de choses. Il n’y a pas qu’une seule voie de tracée. Et le talent n’est pas tout; il faut travailler et avoir de la rigueur, sinon le talent ne sert pas à grand-chose.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Je pense qu’on aura droit à quatre belles performances, comme à chaque semaine. J’aurais tendance à dire de voter pour la performance qui vous plaît le plus, et ça sera le bon choix, de toute façon. Il arrivera ce qu’il arrivera; moi, je suis très reconnaissante de mon parcours ici.»

- Maëva Grelet

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter ma composition, qui s’intitule "Le temps au temps". C’est une chanson qui est à la recherche du bonheur, et je crois que le bonheur arrivera au bon moment. On a beaucoup vu Maëva dans des ballades super puissantes, mais cette fois, ça sera coloré, pétillant, pour annoncer l’été!»

Si l’aventure devait se terminer pour toi dimanche, qu’auras-tu principalement retenu de ton séjour à «Star Académie»?

«Je vais retenir que j’ai une capacité d’apprendre en peu de temps, et d’apprendre beaucoup. Je ne pensais pas être capable d’apprendre aussi vite. On dit souvent que c’est dans la pression que se forment les plus beaux diamants, et j’ai découvert quelque chose de fabuleux en moi, un côté créatif. Je ne m’attendais pas à ça de moi.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«J’aimerais qu’avec ma composition, dimanche, le public puisse chanter avec moi. Qu’il puisse aimer les couleurs que je vais montrer, s’éclater autant que moi. Je veux montrer le bonheur que j’ai sur scène, quand je chante pour eux, parce que c’est un sentiment qui me fait du bien et qui m’apaise.»

- William Cloutier

Que chanteras-tu dimanche pour défendre ta place à l’académie?

«Je vais chanter "Comment je te dirais", de Renee Wilkin, qui est une chanson qu’elle a écrite pour son fils. Je me suis beaucoup reconnu dans ce texte. J’ai envie de le chanter à ma famille, pour exprimer tout l’amour que j’ai pour elle. Et ça représente aussi un défi vocal pour moi.»

Si l’aventure devait se terminer pour toi dimanche, qu’auras-tu principalement retenu de ton séjour à «Star Académie»?

«Qu’on peut toujours se dépasser, quelles que soient les limites qu’on s’impose. Moi, je pensais avoir une jolie voix, mais je réalise que je suis capable de faire des choses, vocalement, dont je me croyais incapable. J’ai beaucoup évolué. J’ai même réussi à composer une chanson pour mon garçon.»

Si tu avais un mot à dire au public pour le convaincre de voter pour toi dimanche, quel serait-il?

«Écoutez votre cœur! Si vous sentez que j’ai intérêt à rester pour une raison ou une autre, allez-y, votez! J’aimerais beaucoup rester. Je me vois me rendre loin dans cette aventure, d’autant plus que j’ai fait beaucoup de sacrifices pour être ici. J’espère donc que je saurai vous convaincre avec ma performance.»