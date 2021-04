Après un congrès à forte saveur électorale, les libéraux semblent déterminés à faire basculer le pays en élections dès qu’ils en auront la possibilité. Devant les sondages favorables et la faiblesse des oppositions, la question n’est maintenant plus de savoir si des élections auront lieu hâtivement, mais quand.

Depuis quelques mois, les sondages placent les libéraux en avance par 3 à 5 points.

«On parle d’une avance quand même confortable pour les libéraux. Assez confortable pour aller chercher une majorité», explique Mario Dumont.

Si les sondages sont favorables, les libéraux ont également d’autres raisons de vouloir déclencher hâtivement des élections. Le gouvernement a notamment multiplié les programmes d’aide financière durant la pandémie et la campagne de vaccination s’est accélérée au pays au cours des dernières semaines.

Mario Dumont croit aussi que l’après-crise risque aussi de soulever des questions sur la gestion de la pandémie par les libéraux. Le parti a donc tout avantage à déclencher des élections plus tôt que tard, note-t-il.

«Des fois, tu es mieux de déclencher une élection pendant que tu es encore dans la gestion d’une crise, dit-il. Dans l’après-crise, les gens se mettent à faire des bilans ou à regarder l’ampleur de ce qui va rester comme déficits ou comme dette.»

À savoir quand les libéraux iront de l’avant pour lancer le pays en élections, Mario Dumont estime que ce sera le plus tôt possible.

«Quand je dis possible, c’est à cause de la pandémie», précise l’animateur.

Devant la 3e vague de COVID-19 qui balaie le pays, le gouvernement ne peut pas penser déclencher des élections pour le moment.

Si le nombre d’infections devait ralentir, les libéraux pourraient-ils envisager de passer à l’action en plein été?

«Pour l’instant, on ne l’exclut pas. Ce n’est pas arrivé souvent, c’est plus bizarre faire des élections en été, mais il n’y a rien d’illégal là-dedans, dit Mario Dumont. Au plus tard, à mon avis, au début de l’automne, à moins de circonstances exceptionnelles, on sera parti en élections.»