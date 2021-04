Le Canadien donne raison à Bergevin

Peu de temps après la fin de la date limite des transactions, soit quelques minutes avant le match opposant le Canadien de Montréal aux Maple Leafs de Toronto, le directeur général Marc Bergevin a indiqué qu’il était «confortable» avec le groupe qu’il avait sous la main. Les hommes de Dominique Ducharme ont donné raison à l’homme de 55 ans, avec une victoire de 4 à 2, lundi au Centre Bell.

Même sans deux éléments importants en Carey Price et Brendan Gallagher, ainsi que les deux plus récentes acquisitions, les défenseurs Jon Merrill et Erik Gustafsson, le Tricolore a tenu tête à la première équipe de la division Nord.

La formation de la Belle Province s’est même permis de mettre fin à la séquence historique de Jack Campbell, qui avait récolté 11 victoires en autant de départs cette saison, un record dans l’histoire de la Ligue nationale. Le portier a finalement terminé le match avec 21 arrêts sur 24 lancers.

C’est Josh Anderson qui a été le dernier à tromper sa vigilance, au deuxième vingt, marquant du même coup le filet gagnant. Sur une descente à deux contre un, l’attaquant de la formation montréalaise a opté pour un tir dans la lucarne.

Pour sa part, Tomas Tatar, grâce à sa deuxième réussite du match, dans un filet désert, a scellé l’issue du match, alors qu’il restait plus de deux minutes au match.

À l’autre bout de la patinoire, Jake Allen a signé la victoire en repoussant 23 des 25 tirs dirigés vers lui.

Cette victoire fera sans aucun doute le plus grand bien au Tricolore, qui récolte une deuxième victoire en six matchs contre les Maple Leafs cette saison. Le CH met aussi fin à une séquence de trois défaites consécutives.

Démarrage en trombe

Le Tricolore semble avoir pris l’habitude de toucher la cible rapidement. C’était la troisième fois à leurs quatre derniers duels qu’ils étaient en mesure de faire scintiller la lumière dans les trois premières minutes du match.

Contre les Maple Leafs, c’est Tomas Tatar qui a réussi ce fait d’armes en déjouant Campbell à la suite d’un rebond favorable, seulement 77 secondes après la mise au jeu initiale.

L’avantage numérique frappe finalement

La troupe de Ducharme a connu sa part d’insuccès en avantage numérique dernièrement, elle qui a été blanchie (0 en 9) à ses quatre derniers matchs.

Le Canadien a finalement mis fin à cette séquence morose dès le premier vingt, quand Nick Suzuki a procuré une avance de 2 à 0 aux siens, à l’aide d’un tir précis.

Une petite frousse

Le Canadien a largement dominé la première période, retraitant au vestiaire avec une avance de deux buts et un avantage de 11 à 3 au chapitre des tirs. Les Maple Leafs, grâce à leurs acteurs principaux, ont facilement complété une remontée, au deuxième engagement. En un peu plus de cinq minutes, Auston Matthews et John Tavares ont trompé la vigilance d’Allen.

Le Canadien demeurera à Montréal pendant quelques jours, en attendant les Flames de Calgary, les adversaires de mercredi et vendredi.