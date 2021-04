Le cri du coeur de Dave Richer

Le comédien Dave Richer vit dans la peur constante d’attraper la COVID-19 depuis un an et lance aujourd’hui un cri du cœur pour que les personnes handicapées soient vaccinées.

«Moi-même atteint de paralysie cérébrale, je suis le premier à ne pas m’afficher en position de pitié et de vulnérabilité, mais ici c’est un fait, mon diaphragme spastique pourrait m’empêcher de me défendre adéquatement contre une infection à la COVID-19», écrit-il dans un message envoyé à TVA Nouvelles.

«Depuis un an, j’essaye de me protéger du mieux possible malgré deux jeunes enfants au primaire, mais la peur est constante, particulièrement avec la montée des variants plus contagieux, ajoute-t-il. Au nom des personnes ayant un handicap qui n’osent jamais rien dire, je vous demande de changer votre décision.»

