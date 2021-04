Un signaleur tué craignait pour sa sécurité sur les chantiers

Le signaleur routier qui a été frappé mortellement sur l’autoroute 20, jeudi dernier, craignait à un tel point pour sa sécurité qu’il prévoyait quitter son poste.

« C’est un petit gars qui aimait la vie, témoigne Nancy Cauchon, la tante de la victime, Pascal Cauchon. Il aimait son travail aussi, malgré le fait qu’il trouvait ça très dangereux. Justement, il cherchait à se trouver un autre emploi dans les derniers temps. »

Le drame est survenu lorsqu’un poids lourd aurait frappé un véhicule atténuateur d’impact, vers 13 h jeudi, à Saint-Cyrille-de-Wendover.

Photo Agence QMI, Yves Charlebois

L’homme de 39 ans et un collègue ont été heurtés, mais la vie du deuxième travailleur est hors de danger.

Les causes de l’accident ne sont toujours pas connues et aucune thèse n’est privilégiée, indique-t-on à la Sûreté du Québec. Des enquêtes parallèles de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, du ministère des Transports (MTQ) et du coroner sont également en cours.

Photo Agence QMI, Yves Charlebois

Un « bon cœur »

La nouvelle est dure à encaisser chez les proches de la victime. « Pascal était un homme toujours plaisant avec ses collègues et il savait rire avec eux tout en leur donnant des consignes au travail », écrit sa mère, Lina Bouchard, au Journal.

Celui qui a grandi à La Côte-de-Beaupré était « un homme qui avait bon cœur et qui ne voulait pas blesser les gens », ajoute-t-elle.

« On est dévasté ben raide, complètement », lâche de son côté Jean-François Dionne, président de l’Association des travailleurs en signalisation routière du Québec (ATSRQ).

M. Cauchon, résident de Drummondville, travaillait dans le domaine depuis quelques années déjà. Il a fait son arrivée à Location Jesna en septembre 2020.

Une signaleuse de cette même compagnie a perdu la vie en décembre 2019, à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix.

Le décès de M. Cauchon est le dernier événement déplorable à survenir récemment impliquant un travailleur de chantier et un conducteur.

« La saison a commencé avec des accidents impliquant des [atténuateurs] d’impact, des signaleurs qui se font injurier, menacer, et [jeudi], ça a fini avec un accident mortel », déplore M. Dionne.

Plus sévères

Selon lui, il faut sensibiliser encore plus les automobilistes grâce à des campagnes plus musclées.

Des conséquences plus sévères devraient attendre les conducteurs dépassant les limites de vitesse près d’un chantier, dit M. Dionne.

Il suggère des amendes allant jusqu’à 1000 $, une suspension temporaire du permis ainsi qu’une perte de huit points lors du non-respect du corridor de sécurité.

La Société de l’assurance automobile du Québec assure qu’elle réitérera l’importance de partager la route et d’être attentif près des chantiers. Le MTQ n’a pas donné suite à notre demande d’entrevue.