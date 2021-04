Une aide de plusieurs milliards de dollars à l'industrie aérienne

Le gouvernement fédéral devrait annoncer lundi soir un programme d’aide de l’ordre de plusieurs milliards de dollars afin de soutenir Air Canada et d’autres entreprises de l’industrie aérienne du pays.

Divers médias du Canada anglais, dont le «Globe and Mail», ont rapporté que les pourparlers entre le fédéral et les gens du secteur se concluraient finalement après plusieurs mois. C’est Michael Sabia, ex-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec et sous-ministre des Finances à Ottawa depuis décembre, qui est chargé du dossier.

Selon le «Globe», on s’attend à ce que le programme consiste en un ensemble de prêts et de subventions salariales. Un fonds commun pour le remboursement des passagers dont les vols ont été annulés en raison de la pandémie de COVID-19 serait aussi prévu dans l’entente.

L'épineuse question du remboursement des vols annulés, plutôt que le simple octroi d'un crédit voyage pour un autre vol, était au cours du différend entre Ottawa et les entreprises aériennes depuis le début de la pandémie. Le gouvernement Trudeau a régulièrement souligné qu'il exigeait que les entreprises remboursent les billets aux voyageurs dont les vols ont été annulés, une condition pour mettre en place un programme d'aide.

Il n’a pas été précisé si l’achat d’équipement faisait partie de l'entente qui sera dévoilée en soirée.