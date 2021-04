Vaccin Johnson & Johnson : Pas de suspension des livraisons au Canada

Malgré la suspension de son utilisation aux États-Unis, Ottawa n’a pas l’intention pour l’instant de revoir le contrat d’approvisionnement des vaccins de Johnson & Johnson, dont les premières doses devraient arriver d’ici la fin du mois.

Les autorités sanitaires américaines ont recommandé mardi «une pause» dans l’utilisation du vaccin contre la COVID-19 de Johnson & Johnson afin d’enquêter sur l’apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis.

Le contrat actuel avec Johnson & Johnson, dont les détails restent confidentiels, prévoie la livraison de jusqu’à 38 millions de doses au Canada.

Aux États-Unis, une personne est morte d’une thrombose sanguine et une autre se trouve dans un état critique après avoir reçu ce vaccin contre la COVID-19.

Au total, six personnes âgées de 18 à 48 ans ont présenté, de 6 à 13 jours après l’injection, des symptômes de thrombose cérébrale, conjugués avec une chute de leur niveau de plaquettes sanguines.

Santé Canada «suit cette situation de près et collabore avec le fabricant, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et les organismes de réglementation d’autres pays. Il a demandé à Janssen de l’informer de tout cas de ces problèmes de coagulation rares», a publié le ministère fédéral sur Twitter.

Rappelant qu’il ne s’agit pas d’une première, l’administratrice en chef de l’Agence de santé publique, la Dre Teresa Tam, a dit s’attendre à ce que Santé Canada agisse «avec autant de vigilance» que lors des rebondissements entourant le vaccin d’AstraZeneca.

Le vaccin de Johnson & Johnson, à dose unique, a été autorisé le 5 mars dernier. Il s’agit du dernier vaccin à avoir reçu le feu vert de Santé Canada.

- Avec l'AFP