EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

DERNIER BILAN 6h12

PLANÉTAIRE

Cas: 136 727 030

Morts: 2 947 846

Rétablis: 77 877 127

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 268 400

Morts: 562 533

CANADA

Ontario: 391 009 cas (7567 décès)

Québec: 327 982 cas (10 744 décès)

Alberta: 162 038 cas (2018 décès)

Colombie-Britannique: 112 829 cas (1513 décès)

Saskatchewan: 36 604 cas (455 décès)

Manitoba: 35 327 cas (949 décès)

Nouvelle-Écosse: 1775 cas (66 décès)

Nouveau-Brunswick: 1732 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1030 cas (6 décès)

Nunavut: 395 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 165 cas

Yukon: 74 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 071 016 cas (23 356 décès)

6h11 | Angela Merkel impose sa ligne stricte aux régions

Couvre-feux nocturnes, réduction des contacts et fermetures de magasins: Angela Merkel a réussi à imposer sa ligne stricte pour combattre l'épidémie de COVID-19 avec l'instauration d'un mécanisme automatisant et harmonisant les restrictions sur tout le territoire allemand.

6h03 | Face à la flambée de la COVID-19, l'Inde approuve le vaccin russe Spoutnik V et envisage d'importer des vaccins étrangers

L'Inde a approuvé le vaccin russe Spoutnik V contre la COVID-19 et s'apprête à délivrer des autorisations d'urgence à des vaccins développés et fabriqués à l'étranger, alors que la campagne de vaccination bat son plein et qu'une flambée de contaminations sévit dans ce pays d'Asie de 1,3 milliard d'habitants.

5h57 | Des élus arrivent avec leur glacière

La reprise des travaux parlementaires à l'Assemblée nationale en zone rouge foncé constitue un dilemme pour les partis politiques. Des députés de région jaune ou orange préfèrent rester dans leur coin de pays, alors que des péquistes ont trainé leur glacière de nourriture pour éviter de se déplacer en zone d'urgence.

Photo Stevens LeBlanc

5h53 | Délestage imminent à Québec

Un médecin d’urgence de Québec craint le pire avec les hospitalisations en soins intensifs qui bondissent rapidement, alors qu’on n’est qu’au début de la troisième vague et qu’un délestage est sur le point de s’amorcer.

photo Stevens LeBlanc

5h48 | Une épidémie de faussetés sur les assurances par temps de pandémie

Le bruit court sur le web que la COVID-19 empêche d’obtenir de l’assurance vie, médicale ou invalidité. C’est faux.

Illustration Adobe Stock

5h22 | Risques sanitaires: l'OMS demande la suspension de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé mardi la suspension dans le monde entier de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires en raison des importants risques de transmissions de nouvelles maladies infectieuses à l'homme

5h04 | La police pourchasse les récalcitrants

Manifestants contre le couvre-feu et policiers ont joué au chat et à la souris dans une atmosphère tendue au cœur du centre-ville de Montréal hier après 20 h.

THIERRY LAFORCE / AGENCE QMI

4h56 | «Épuisé» par la pandémie, le ministre autrichien de la Santé démissionne

Le ministre autrichien de la Santé Rudolf Anschober a annoncé mardi sa démission, se disant «épuisé» par la gestion de la pandémie de COVID-19.

4h44 | Philippines: Duterte veut laisser ses doses de vaccin à ceux qui en ont plus besoin

Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé qu'il renoncerait à se faire vacciner dans l'immédiat contre la COVID-19, en affirmant que les personnes âgées comme lui ne devraient pas être prioritaires.