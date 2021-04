Entre 20% et 35% de délestage au CHU de Québec

Des salles de chirurgies du CHU de Québec fermeront leurs portes dès mercredi, et ce pour une période indéterminée, repoussant ainsi une centaine de chirurgies par semaine. Des rendez-vous en clinique externe devront aussi être délestés en raison de la situation dans les hôpitaux de la région.

Craint depuis environ deux semaines à Québec, le délestage frappe aujourd’hui les hôpitaux du CHU de Québec de plein fouet. Une centaine de chirurgies chaque semaine et «quelques centaines» de rendez-vous en clinique externe doivent être annulés ou repoussés.

Si le CHU avait repris environ 90% de ses activités après la deuxième vague, on doit à nouveau faire des choix difficiles.

«Ce n’est plus possible maintenant avec la hausse que nous connaissons. À compter de demain, il y a un délestage d’activités en chirurgie et dans les cliniques externes, qui se situe dès demain à hauteur de 20% à 35%», a expliqué en point de presse le Dr Stéphane Bergeron, directeur des services professionnels du CHU de Québec.

Nouvelles unités

Pour répondre à la demande, le CHU adapte également son offre de service en matière d’unités COVID.

Une unité régulière de soins sera ouverte mercredi à l’Hôpital Saint-François-d’Assise, avec une capacité de 6 lits. Au besoin, ce département pourrait compter jusqu’à une trentaine de lits.

Le CHU mettra aussi en place une unité de soins intensifs du côté de l’Hôtel-Dieu de Québec où on retrouvera 10 lits supplémentaires qui serviront lorsque les unités de l’Enfant-Jésus atteindront leur pleine capacité, ce qui ne saurait tarder. «Actuellement à l’Enfant-Jésus, on a 18 lits et on a 14 patients», précise le Dr Bergeron.