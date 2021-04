Fillette agressée dans les toilettes d’un McDonald’s: un homme écope de 42 mois de prison

Un homme de 22 ans a écopé d'une peine de 42 mois de prison pour avoir agressé sexuellement une fillette de neuf ans dans les toilettes d'un restaurant McDonald's de Granby, en Montérégie, en juillet 2019.

Christopher Dégarie-Giroux avait plaidé coupable en janvier 2020 à l'accusation d'agression sexuelle portée contre lui.

En plus de sa peine, il a été déclaré délinquant dangereux à contrôler pour une période de six ans et il sera inscrit à vie au registre des délinquants sexuels. Il ne pourra avoir accès à Internet, de communiquer avec la victime ou d’être en présence de personnes mineures, sauf sous supervision. Il ne pourra pas non plus consommer de la pornographie, qu'elle soit juvénile ou adulte.

Grandement inspiré par le film «Halloween» pour commettre son geste, il n’aura pas le droit de le posséder ou de visionner le long-métrage en totalité ou en partie, et ne pourra regarder toute capture d'écran, représentation, ou contenu relié au film.

Comme il a déjà purgé plusieurs mois en détention préventive, il ne devra passer que 11 mois derrière les barreaux.