Garde des enfants et partage des biens : Kanye West et Kim Kardashian s’entendent

Kanye West ne luttera pas contre la motion de divorce enregistrée par Kim Kardashian.

L’ancien couple a des requêtes similaires que ce soit pour la garde de leurs enfants et pour l'aspect matériel.

La vedette de «L’incroyable famille Kardashian» a officiellement demandé le divorce en février dernier et avait proposé une garde physique et légale partagée pour leurs enfants North, Chicago, Saint et Psalm.

Kanye West a répondu dans les mêmes termes, tout en refusant toute pension alimentaire, comme l’a fait Kim Kardashian, ce qui suggère qu’ils paieront eux-mêmes leurs frais judiciaires, selon des documents légaux obtenus par TMZ.

Le rappeur n’a pas non plus donné de date officielle de séparation. Les finances ne devraient pas être un problème pour le couple, qui avait signé un accord prénuptial.

La semaine dernière, Kim Kardashian a été déclarée milliardaire par le magazine Forbes, moins d’un moins après que Kanye West a été déclaré l’homme afro-américain le plus riche, avec une fortune estimée à 6,6 milliards de dollars.