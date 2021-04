Industrie touristique: 40 000 postes d’emploi à combler

L’industrie touristique québécoise a lancé mardi une nouvelle campagne de recrutement afin de pourvoir 40 000 postes en prévision de la saison estivale.

La campagne intitulée «Faites briller l’été partout au Québec» est un partenariat doté de 500 000 $ entre le ministère du Tourisme et l’Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Par cette initiative, les partenaires de l’industrie touristique visent à attirer des renforts en main-d’œuvre tout en fidélisant l’engament des employés encore en place dans un contexte de crise sanitaire.

Les emplois à pourvoir sont disponibles à l’échelle de la province avec des besoins plus grands dans les régions en périphérie de Montréal et de Québec et dans celles situées en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Le secteur du tourisme cherche notamment à pourvoir des postes de préposés au service à la clientèle, aux ventes, à la réception, à l’entretien sanitaire et ménager ainsi que des postes de cuisiniers, aide-cuisiniers, serveurs, sauveteurs et guide d’aventure.

Les candidats intéressés peuvent s’inscrire sur le site web MonEmploiEnTourisme.com.

«Cette campagne permettra de valoriser les métiers et professions dans notre industrie, pendant et après la pandémie», a indiqué par communiqué la ministre du Tourisme Caroline Proulx.

«Cette campagne, en plus de valoriser les emplois et leur apport dans l'expérience touristique, facilitera la recherche en redirigeant et en centralisant les offres de l'industrie touristique sur le site MonEmploiEnTourisme.com», a dit Martin Soucy, président-directeur général de l’Alliance.

M. Soucy a fait remarquer que «les besoins en main-d’œuvre dans l’industrie touristique ont été accentués» avec la pandémie de COVID-19.