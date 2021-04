Jeux olympiques à Québec: «Ça n’arrivera pas», martèle Régis Labeaume

Pendant que des gens d’affaires de la région militent en faveur d’une candidature pour les Jeux olympiques d’hiver de 2030, le maire de Québec, lui, est formel: «Ça n’arrivera pas.»

«Il ne faut pas penser à ça. Ça ne donne rien, c’est utopique, ça n’arrivera pas. On n’a pas d’énergie à mettre là-dessus», a martelé Régis Labeaume, mardi, en marge de l’annonce d’une aide destinée à l’industrie touristique.

M. Labeaume écarte l’éventualité d’une candidature de Québec depuis un voyage fait en 2016 à Lausanne, où il avait rencontré le Comité international olympique.

Sa position n’a pas bougé d’un iota, a-t-il fait savoir à un groupe de promoteurs et de gens d’affaires, le comité Québec 2030, qui tente de rallumer le rêve d’une candidature de la capitale québécoise.

Pour lui, il ne fait aucun doute que le Comité olympique canadien (COC), s’il décide d’aller de l’avant avec une candidature pour des Jeux hivernaux, «a déjà choisi la ville, et ce sera Vancouver, d’ici 10 à 20 ans».

Illusoire

«On a eu des communications avec le COC dans les derniers mois. On a été très clair avec le COC: la Ville de Québec ne sera pas candidate», a soutenu Régis Labeaume.

Selon nos informations, le comité Québec 2030, une initiative du promoteur Mark Charest, explorerait la possibilité d’un partenariat avec Vancouver.

Or «Vancouver ne partagera jamais ses Olympiques», croit M. Labeaume, qui soutient que la région vancouvéroise a l’avantage de posséder deux amphithéâtres et «ne manque pas de montagnes [...] ce que nous n’avons pas à Québec.»

«Alors, ce n’est vraiment pas le temps de recommencer à se raconter des histoires et s’illusionner sur les Olympiques à Québec. La décision est prise au COC», a-t-il appuyé.

«Et honnêtement, si vous regardez les finances actuelles des trois niveaux de gouvernement, ça n’appelle pas du tout à risquer des investissements dans les Olympiques», a-t-il ajouté.

Alternatives

Selon lui, «on n’a pas besoin d’un rêve sur les Olympiques» pour relancer l’industrie touristique, qui jouissait d’une bonne réputation internationale avant la COVID-19.

«Et on a des chantiers privés et publics pour s’occuper pour les prochaines années, et la relance économique, c’est par là que ça passe», a-t-il mentionné.

L’administration Labeaume préconise plutôt le développement de nouveaux marchés touristiques, l’accessibilité des infrastructures sportives municipales et l’accueil d’événements sportifs internationaux comme les Championnats du monde de ski nordique et le Grand Prix cycliste.

Avec ce type d’événements, «on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, on sait quel prix ça coûte, on sait que c’est télévisé et que Québec rayonne à l’international», fait valoir le maire.

Le Journal rapportait la semaine dernière que le regroupement Québec 2030 avait recruté une douzaine de personnalités du milieu des affaires, notamment Marie-France Poulin, vice-présidente de la société d’investissements beauceronne Camada.

Selon son site web, le comité a pour mission de «faire connaître et valoir le projet» de tenir des Jeux d’hiver à Québec en 2030 et «de mobiliser la population pour convaincre la mairie actuelle ou la future, ainsi que les gouvernements», de cheminer vers le dépôt d’une candidature.