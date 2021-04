Le «Club Vinland» retiré des écrans

Les variants ont eu raison du film québécois Le Club Vinland, qui quittera les écrans jeudi le temps de laisser passer la troisième vague de COVID-19, a annoncé son distributeur.

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Dans un communiqué émis lundi, Les Films Opale indique qu’à la suite des dernières annonces du gouvernement, il préfère « relancer la sortie du film sous de meilleures conditions par respect pour l’œuvre et ses artisans. »

Réalisé par Benoit Pilon et mettant en vedette Sébastien Ricard, Rémy Girard, François Papineau et Fabien Cloutier, Le Club Vinland avait pris l’affiche le 2 avril. Il a depuis amassé des recettes de près de 92 000 $. Il subit le même sort que La déesse des mouches à feu. Victime de la deuxième vague à l’automne 2020, le film d’Anaïs Barbeau-Lavalette était retourné sur les écrans lors de la réouverture des cinémas, ce printemps.

Photo courtoisie, FILMS OPALE

Selon le producteur Christian Larouche, il n’y avait pas d’autre solution pour Le Club Vinland.

Photo courtoisie

« L’impossibilité d’ouvrir dans les marchés de Québec et Gatineau, plusieurs cinémas toujours fermés à travers la province, la distanciation de deux mètres dans les salles qui réduit considérablement le nombre de spectateurs autorisés et le couvre-feu avancé à 20 h dans les régions de Montréal et Laval : tous ces facteurs nous poussent à faire ce choix difficile », déclare M. Larouche.