L’annonce du gouvernement fédéral sur le remboursement des billets d’avion pour les clients d’Air Canada en réjouit plusieurs, mais soulève aussi plusieurs questions.

Éric Boissonneault de l’Association des agents de voyage du Québec tente de répondre à quelques-unes d’entre elles.

Q : On a acheté un forfait voyage pour le Mexique. Ça a coûté 4000$ et à cause de la pandémie on n’a pas pu voyager. Est-ce que le remboursement s’applique aux forfaits tout inclus avec Vacances Air Canada? - Caroline

R : Les vols et les forfaits Sud sont inclus dans les remboursements. Donc madame devrait recevoir un remboursement en totalité si elle respecte les quelques conditions, dont les dates d’achat et de voyage.

Q : Est-ce que le fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage va débloquer les montants pour les voyageurs autres qu’avec Air Canada, parce que nous, on a acheté un forfait pour aller en Italie avec Air France. Est-ce qu’on peut espérer avoir un remboursement? - Josée

R : Pour l’instant les politiques de compagnies aériennes étrangères restent les même que pendant la crise COVID. Par contre, ça me permet de vous dire qu’avec l’argent qui était dégagé avec la résolution le problème résolu d’Air Canada, je crois que le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV) sera en mesure de dégager quelques montants incessamment.

Et ce que nous entendons aussi c’est que Transat, Sunwing et WestJet sont aussi en pourparlers avancés, donc les compagnies aériennes sont en pourparlers avancés avec Ottawa.

Q : Moi c’est avec Expedia que j’ai acheté 4 billets pour le Mexique. Le transporteur est Interjet. Qui va rembourser en bout de ligne, Expedia ou Interjet? - Charles

R : Pour l’instant Interjet est une compagnie distincte, ils peuvent avoir des alliances avec Air Canada, mais ce n’est pas Air Canada qui assumera le coût d’interjet. Donc il faut se référer aux conditions existantes actuelles qu’il y a avec la COVID chez chaque compagnie aérienne.

Par contre, si l’achat a été fait auprès d’Air Canada ou de vacances Air Canada par le biais d’Expedia, il aurait été remboursé.

Le programme de remboursement d’Air Canada, lancé mardi, vise tous les clients qui avaient acheté un billet d'avion, mais qui n'ont finalement pas voyagé depuis le 1er février 2020.

Les voyageurs dont les vols ont été annulés, mais aussi ceux qui ont choisi de rester à la maison en raison de la pandémie mondiale, sont admissibles.

- Avec l'Agence QMI