Campagne de vaccination :rejoindre les communautés culturelles

Cela peut sembler curieux, mais de nombreuses personnes ne sont pas au courant de toutes les initiatives, dont la vaccination, qui sont prises pour venir à bout de la pandémie.

Ce sont souvent des membres de communautés culturelles, et le CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal doit faire preuve d'imagination pour tenter de les joindre.

`l’intersection des rues Jean-Talon et Saint-Léonard mardi, les membres de l'équipe volante du CLSC local et de groupes communautaires distribuent un dépliant. On explique aux gens qu'ils peuvent se faire vacciner au centre René-Goupil mercredi et jeudi, et samedi et dimanche dans un restaurant du secteur.

«Il faut rejoindre le maximum de gens de Saint-Michel qui n'ont pas été vaccinés, donc c'est des gens de 60 ans et plus qu'on veut sensibiliser à la vaccination», mentionne Richard Perreault du CLSC St-Michel.

Pour tenter de faire passer le message au plus grand nombre possible, trois équipes dont les membres parlent six langues se déplacent de commerce en commerce pour rejoindre les communautés culturelles chez elles.

«C'est une très bonne chose, parce que parfois, en fait, l'information qu'on passe à la télé ou même à la radio, il y a certaines communautés qui ne reçoive pas l'information comme il se doit » mentionne l'une des citoyennes de ce quartier.

Les membres des communautés culturelles sont moins perméables aux moyens de communication traditionnels et comme chaque personne vaccinée est une personne protégée, le CIUSSS de l'Est-de-l'Ile-de-Montréal qui organise l'opération doit clairement sortir des sentiers battus pour les rejoindre.