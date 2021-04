73 000 enseignants en grève

La grève de courte durée des enseignants a lieu ce matin jusqu'à 9h30.

Ainsi, 73 000 enseignants du primaire et secondaire et de la formation professionnelle affiliés à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) sont en grève depuis 0h01 et le seront jusqu'à 9h30.

Les enseignantes et les enseignants québécois sont sans contrat de travail depuis plus d’un an, mais les négociations avec le gouvernement ne vont pas à une vitesse satisfaisante, ce qui a motivé cette grève, annoncée il y a un peu moins de deux semaines.

Chaque centre de service scolaire a la responsabilité de décider si les élèves pourront se présenter à l’école après la grève ou si les cours seront donnés à distance pour le reste de la journée, avec ou sans transport scolaire. Certains centres de service scolaire ont décrété que la journée d’aujourd’hui serait pédagogique.

Demande d’injonction rejetée

Les centres de services scolaires ont présenté une demande d’injonction à la Cour supérieure la semaine dernière en affirmant qu’il s’agissait d’un «moyen abusif» en raison des impacts qu’il entraîne sur la réorganisation du transport scolaire et des services de garde.

Cette demande d’injonction a été rejetée lundi.

Voici la listes des centres de services touchés

Capitale-Nationale

Charlevoix (SEC-CSQ)

Découvreurs (SEDR-CSQ)

Portneuf (SEP-CSQ)

Chaudière-Appalaches

Appalaches (SEA-CSQ)

Beauce-Etchemin (SEC-CSQ)

Côte-du-Sud (SECS-CSQ)

Navigateurs (SEDR-CSQ)

Bas-Saint-Laurent

Fleuve-et-des-Lacs (SEGP-CSQ)

Kamouraska - Rivière-du-Loup (SEGP-CSQ)

Monts-et-Marées (SERM-CSQ)

Phares (SERM-CSQ)

Centre-du-Québec

Bois-Francs (SEBF-CSQ)

Chênes (SERD-CSQ)

Riveraine (SELR-CSQ)

Côte-Nord

Estuaire (SEHCN-CSQ)

Fer (SERF-CSQ

Moyenne-Côte-Nord (SERF-CSQ)

Littoral (SERF-CSQ et LNSETA)

Estrie

Hauts-Cantons (SEE-CSQ)

Région-de-Sherbrooke (SEE-CSQ)

Sommets (SEE-CSQ)

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Chic-Chocs (STEEQ-CSQ)

Îles (STEEQ-CSQ)

Laurentides

Laurentides (SEEL-CSQ)

Hautes-Laurentides (Pierre-Neveu) (SPEHR-CSQ)

Rivière-du-Nord (SERN-CSQ)

Lanaudière

Affluents (SERM-CSQ)

Samares (SEL-CSQ)

Mauricie

Chemin-du-Roy (SEVF-CSQ)

Énergie (SEM-CSQ)

Montérégie

Grandes-Seigneuries (APL-CSQ)

Hautes-Rivières (SEHR-CSQ)

Marie-Victorin (Champlain-CSQ)

Patriotes (Champlain-CSQ)

Saint-Hyacinthe (SEVM-CSQ)

Sorel-Tracy (SEBR-CSQ)

Trois-Lacs (SERV-CSQ)

Vallée-des-Tisserands (Champlain-CSQ)

Abitibi-Témiscamingue

Harricana (SEUAT-CSQ)

Lac-Abitibi (SEUAT-CSQ)

Lac-Témiscamingue (SEUAT-CSQ)

Or-et-des-Bois (SEUAT-CSQ)

Rouyn-Noranda (SEUAT-CSQ)

Nord-du-Québec

Baie-James (SEUAT-CSQ)

Outaouais

Hauts-Bois-de-l’Outaouais (SPEHR-CSQ)

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Jonquière (SELJ-CSQ)

Lac-Saint-Jean (SELAC-CSQ)

Pays-des-Bleuets (SELH-CSQ)

Rives-du-Saguenay (SES-CSQ)

Réseau anglophone

(Les enseignants sont représentés par l’Association provinciale des enseignants et enseignantes du Québec)

Commission scolaire Central Québec (CQTA-SECQ)

Commission scolaire Eastern Shores (ESTA-AEES)

Commission scolaire Eastern Townships (ATA-AEA)

Commission scolaire English-Montréal (MTA-AEEM)

Commission scolaire Lester B. Pearson (PTU-SEP)

Commission scolaire New Frontiers (CVTA-AECV)

Commission scolaire Riverside (RTU-SER)

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (LTU-SEL)

Commission scolaire Western Québec (WQTA-AEOQ)

-Avec Agence QMI