Homme en crise à Longueuil : la conjointe livre un récit à glacer le sang

Les victimes de l’homme en crise à l’origine de l’imposante opération policière qui s’est déroulée dans le secteur LeMoyne à Longueuil mardi ont courageusement raconté en détail ce qui s’est passé, même si elles sont encore ébranlées et qu’elles craignent de le voir être libéré.

• À lire aussi: Forcené de Longueuil : un voisin a tenté de protéger la famille

• À lire aussi: EN IMAGES | La police ouvre le feu en direction d’un homme armé à Longueuil

• À lire aussi: Homme en crise: comment la policière a-t-elle pu manquer sa cible?

L’altercation a commencé mardi midi alors que l’homme de 35 ans, intoxiqué par un cocktail de médicaments et d’alcool se serait opposé à ce que sa fille se fasse garder par une autre personne de la famille.

«Lui il n’était pas en état de s’en occuper à ce moment-là», raconte sa conjointe Sylvie Giroux en précisant qu’elle devait quitter pour se rendre au travail.

«Il a disjoncté. Il a essayé de m’arracher le bébé des mains, donc ma cousine a voulu m’aider. Elle a réussi à prendre le bébé au vol pendant qu’il essayait de me l’arracher des mains. Après ça il s’est mis à battre ma cousine», raconte Mme Giroux, encore secouée par le drame qui s’est joué.

Après avoir poussé la cousine de sa conjointe au sol alors qu’elle avait l’enfant dans ses bras, l’homme en crise s’est mis à la battre violemment.

«Moi, j’ai essayé d’enlever le bébé des bras de ma cousine qui était par terre pendant que lui était par-dessus elle en train de la battre. J’ai réussi à enlever le bébé, mais il est devenu encore plus en colère», détaille Sylvie Giroux.

En plus de frapper la femme au sol, il l’a mordu profondément au visage. La fille de cette femme a tenté de la défendre, mais a été ciblée par l’individu en crise.

«Après ça, le conjoint de la jeune s’est mis en avant, lui aussi s’est fait battre dans le passage ici, et fait mordre au visage», poursuit Mme Giroux.

Le suspect est ensuite monté à l’étage pour y saisir deux couteaux dans le but de poignarder la cousine, croient les témoins.

«On était tous en état de choc, le père de Cassily [son autre fille] a été capable de maîtriser monsieur, de lui enlever les couteaux, mais quand on est tous sortis de l’appartement, il a ensuite repris deux couteaux.»

Armé, il s’est dirigé vers l’homme qui avait réussi à le désarmer précédemment et vers une policière appelée à intervenir sur les lieux.

Pendant ce temps, Sylvie Giroux et les membres de la famille ont réussi à se cacher.

«Moi j’ai réussi à me cacher dans une voiture, tout le monde a été capable de se cacher un peu, mais en gros, le mal était déjà fait. Nous on est quand même chanceuses dans notre malchance parce qu’on n’a pas été blessées, mais ma cousine elle est défigurée à vie et le chum de sa fille aussi», déplore-t-elle.

«Ils vont survivre, mais c’est quand même des séquelles graves. Il l’a frappé comme s’il frappait un autre homme, il n’est pas allé avec délicatesse. Elle a une commotion cérébrale plus ses marques au visage», déplore-t-elle. «Ça aurait pu être un carnage, on aurait pu tous y passer.»

La famille craint de voir l’homme être libéré et qu’il revienne au domicile «pour finir ce qu’il avait commencé».

Une policière appelée à intervenir a tenté de l’abattre quatre fois avec son arme de service, mais n’a pas réussi à l’atteindre. Le suspect a toutefois finalement été arrêté et détenu depuis.

-D'après les informations de Yves Poirier