Sherbrooke: arrêté après avoir heurté avec sa voiture une enseignante en grève

Un père de 54 ans de Sherbrooke a été arrêté mercredi après avoir heurté avec sa voiture une enseignante qui manifestait près de l'école secondaire du Triolet.

Le conducteur du véhicule aurait tenté de franchir un piquet de grève installé aux abords de l’école avec sa voiture après que les manifestants qui barraient la route eurent tenté de lui faire comprendre qu’il devrait emprunter un détour pour y déposer son enfant.

Après avoir heurté l’enseignante, Gaétan Laguë a fui les lieux et a été arrêté à son domicile. Il a été interrogé par la police, mais jamais détenu. Sa voiture n’a pas non plus été saisie, lui qui n’a, selon ses dires, aucuns antécédents criminels.

En entrevue avec TVA Nouvelles, l’homme a affirmé qu’il s’est fait entourer par les manifestants et qu’ils frappaient sur sa voiture alors qu’il voulait simplement déposer son fils sur le trottoir. Il n’aurait jamais voulu dépasser la ligne de piquetage.

Il s’est dit en faveur des moyens de pression, ne voulant faire de mal à personne. M. Laguë s’est également questionné sur le fait que l’incident ne se retrouve pas sur les médias sociaux.

Le dossier est maintenant entre les mains du directeur des poursuites criminelles et pénales pour savoir si des accusations seront portées contre lui. Il avait été libéré de son interrogatoire avec promesse de comparaître.

L’enseignante souffre quant à elle de blessures mineures aux genoux.

«Il n’y a aucune raison valable pour poser un geste de cette nature», a déploré le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin.

Ce dernier a ajouté que ce genre de comportement ne freinera en rien l'ardeur des enseignants à manifester leur désaccord avec l'état des négociations avec le gouvernement.