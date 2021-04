Masque obligatoire lorsqu’on pratique une activité de groupe dans un parc. Masque obligatoire lorsqu’on prend une marche à deux en zone rouge et orange. Masque obligatoire dehors pour un couple qui n’habite pas à la même adresse.

Les nouvelles règles sur le port du masque à l’extérieur donne des maux de tête à de nombreux Québécois et Richard Martineau les comprend d’être mêlés.

«C’est pourtant extrêmement simple, je vais vous l’expliquer», ironise le chroniqueur.

«Si vous êtes un couple hétérosexuel et que vous vous connaissez depuis plus de six mois, que vous êtes en zone orange et que vous marchez en direction nord-sud côté est de la rue et si le vent souffle nord-est, le gars porte un masque, mais pas la fille».

«Ça tombe sous le sens finalement!»

