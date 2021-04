500 millions $ pour une station du REM à Montréal-Trudeau

Les gouvernements fédéral et provincial se sont entendus afin de financer à hauteur de 500 millions $ la construction d’une station du Réseau express métropolitain (REM) à l’Aéroport international Montréal-Trudeau.

«C’est un signal fort, comme quoi Montréal est une métropole qui est forte et attractive. Avec la nouvelle gare du REM, on va encore renforcer davantage notre positionnement à l’international», a souligné jeudi, en conférence de presse, la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Elle a également salué la collaboration des différents paliers de gouvernement, ce qui permettra à la station du REM de voir le jour. «Nous voyons la lumière au bout du tunnel de la pandémie, mais il fallait des gestes forts pour montrer l’importance de faire du développement économique», a-t-elle ajouté.

Le projet, estimé au total à 600 millions $, permettra d’établir une liaison entre l’aéroport et le centre-ville de la métropole.

«Cette station et tout le déploiement du REM représentent des maillons forts du système de transport collectif de la grande région métropolitaine. Voilà pourquoi nous estimons que l’accès direct à l’aérogare par le REM, et donc la construction de la station, est indispensable», a pour sa part déclaré le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Transports Canada fournira un montant de 100 millions $ dans le cadre d’un programme visant à aider les grands aéroports. Le gouvernement du Québec et la Banque de l’infrastructure du Canada octroieront pour leur part un prêt respectif de 100 millions $ et de 300 millions $.

De son côté, Aéroports de Montréal (ADM) assumera les 100 millions $ restants du montage financier et devra à terme rembourser les prêts consentis pour le projet.

Au départ, les coûts de construction de cette station devaient être entièrement assumés par ADM. La mise sur pause du trafic aérien en raison de la pandémie de COVID-19 lui a cependant causé une importante baisse de ses revenus, l’amenant à demander une aide financière pour la réalisation du projet.

À la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), on se réjouit également de l’annonce. «La Chambre et le milieu des affaires montréalais réclamaient depuis plus de 15 ans un lien ferroviaire rapide entre l'aéroport et le centre-ville», a rappelé Michel Leblanc, PDG de la CCMM.

Pour lui, la station était essentielle afin de faciliter les déplacements et pour aider l’industrie touristique à retrouver l’élan qu’elle avait avant la pandémie.