Les développements sur le coronavirus du 16 avril 2021

DERNIER BILAN 23h10

PLANÉTAIRE

Cas: 139 670 541

Morts: 2 997 062

Rétablis: 79 547 490

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 575 138

Morts: 566 212

La situation au Canada

Ontario: 408 383 cas (7664 décès)

Québec: 334 071 cas (10 785 décès)

Alberta: 167 793 cas (2034 décès)

Colombie-Britannique: 117 080 cas (1530 décès)

Saskatchewan: 37 615 cas (462 décès)

Manitoba: 35 815 cas (955 décès)

Nouvelle-Écosse: 1792 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1767 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1039 cas (6 décès)

Nunavut: 408 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 167 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 106 062 cas (23 541 décès)

NOUVELLES

23h02 | Parti conservateur: le Canada paierait plus cher le vaccin d’AstraZeneca

Les députés conservateurs Pierre Paul-Hus et Michelle Rempel Garner ont avancé vendredi que le Canada paierait plus cher les doses du vaccin d’AstraZeneca, comparativement aux sommes déboursées par les États-Unis et l’Union européenne.

Photo d'archives, Stevens Leblanc

22h32 | Fermeture de la frontière Québec-Ontario: un défi logistique

En début de soirée, vendredi, le Québec a annoncé à son tour la fermeture de la frontière avec l'Ontario.

19h51 | Le Japon déterminé à organiser les Jeux olympiques «cet été»

Le premier ministre japonais Yoshihide Suga a dit vendredi depuis la Maison-Blanche que son pays était déterminé à juguler les contaminations au coronavirus et à organiser des Jeux olympiques «en toute sécurité» cet été.

19h19 | Un party dans un parc à l’origine de l’éclosion au Collège Durocher?

Le Collège Durocher de Saint-Lambert a dû fermer ses portes, jeudi, pour une durée de deux semaines, en raison d’une éclosion de COVID-19.

19h02 | Vaccination: des personnalités publiques deviennent ambassadeurs

Plus d'une vingtaine de personnalités publiques de la région, issues du milieu culturel, sportif, des affaires et du communautaire font partie de la campagne de vaccination «Comptez sur moi! #Bye Covid».

18h47 | Le spectre de la zone rouge menace la Mauricie et le Centre-du-Québec

Avec un peu plus de 200 cas de COVID-19 au cours des cinq derniers jours, le passage en zone rouge plane au-dessus de la Mauricie Centre-du-Québec. La Santé publique indique qu’une décision pourrait être prise rapidement.

18h20 | Jusqu'à 300 nouveaux fonctionnaires au Centre fiscal de Shawinigan

La pandémie a un effet majeur sur les emplois au Centre national de vérification et de recouvrement de l'Agence du revenu du Canada à Shawinigan.

18h10 | La deuxième dose administrée dès le 23 avril dans les CHSLD de l’Estrie

Alors qu'à peine un Estrien sur quatre a reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19, les autorités de la santé de la région confirment qu'ils commenceront à donner la deuxième dose dans les CHSLD dès le 23 avril prochain.

18h06 | Des incitatifs offerts pour se faire vacciner contre la COVID-19

Des entreprises ont trouvé des idées originales pour inciter leurs employés à recevoir le vaccin contre la COVID-19 le temps venu, tel que d’offrir une montre intelligente ou encore une carte-cadeau à la SAQ.

17h19 | Travailleurs étrangers: des délais encore plus longs

Les travailleurs étrangers tardent à arriver au Québec en raison de la pandémie de COVID-19, une situation qui représente tout un casse-tête pour les propriétaires de champs au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui voient les tâches s’accumuler.

16h43 | Deuxième dose de vaccin: des solutions demandées pour les ambulanciers en Gaspésie

La Fédération des employés du préhospitalier a demandé de trouver des solutions pour permettre aux ambulanciers de la Gaspésie de recevoir leur deuxième dose de vaccin contre la COVID-19, alors qu’ils pourraient manquer leur rendez-vous en raison des horaires de faction.

15h36 | Les demandes de denrées alimentaires explosent

De nouvelles données obtenues vendredi par TVA Nouvelles auprès de Moisson Montréal montrent à quel point la crise alimentaire en cette période de pandémie est loin de s’estomper.

15h35 | Malades chroniques : voici qui peut se faire vacciner

Devant la confusion entourant la vaccination des personnes de 60 ans et moins atteintes de maladies chroniques, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) a publié, vendredi, une vidéo pour clarifier la situation.

15h04 | L'Ontario fermera ses frontières dès lundi

Le premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé vendredi la fermeture de la frontière entre sa province et le Québec.

15h | Le PQ demande un resserrement à la frontière Québec-Ontario

Devant la 3e vague fulgurante de cas de COVID-19 qui frappe durement l’Ontario, le Parti québécois (PQ) demande un contrôle de la circulation à la frontière Québec-Ontario, et ce rapidement.

«Nous ne pouvons rien contre notre proximité géographique avec l’Ontario, mais nous pouvons agir sur la circulation. Rappelons‐nous que lors de la première vague, au printemps dernier, les autorités avaient établi des barrages routiers sur les ponts interprovinciaux reliant Gatineau et Ottawa», a souligné Joël Arseneau, le porte-parole en matière de Santé pour le PQ.

14h34 | Le Luxembourg ouvre une campagne spéciale pour le vaccin AstraZeneca

Le Journal de Québec

Les Luxembourgeois âgés de 30 à 54 ans pourront s'inscrire la semaine prochaine sur une liste de volontaires pour être vaccinés avec AstraZeneca, afin d'utiliser les doses de ce vaccin dont les rares effets secondaires ont suscité l'inquiétude.

Le programme de vaccination est aujourd'hui ouvert aux résidents du Grand-duché âgés de 55 à 64 ans avec une priorité donnée aux vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech et Moderna.

Mais «ce serait irresponsable de mettre des vaccins de côté», a fait valoir vendredi le premier ministre Xavier Bettel, lors d'une conférence de presse. «Se faire vacciner est un choix personnel, mais je vais m'inscrire pour montrer que le vaccin apporte plus que le risque et la peur», a lancé le dirigeant libéral de 48 ans.

Le gouvernement luxembourgeois veut «donner aux jeunes, qui sont également de plus en plus touchés par les variants du virus, la possibilité de se faire vacciner et aussi faire en sorte qu'aucun vaccin ne soit jeté», selon le ministère de la Santé.

14h20 | Près de 300 nouveaux cas pour Québec; plus de 200 pour Chaudière-Appalaches

Vendredi, 294 (+21) nouveaux cas de COVID-19 se sont ajoutés dans la région de la Capitale-Nationale et 204 (+13) dans la région de Chaudière-Appalaches.

Un sommet de 449 nouvelles infections avait été atteint il y a sept jours pour Québec, avant de redescendre sous la barre des 300 cas mercredi dernier.

On y regrette 1 décès supplémentaire depuis hier, pour un total de 1045 décès à ce jour.

Il y désormais plus de 100 personnes hospitalisées, avec précisément 105 patients dans cette situation (+15) dont 21 au soins intensifs (+1).

Du côté de Chaudière-Appalaches, après avoir dépassé les 200 nouvelles infections quotidiennes la semaine dernière, la région s’était maintenue en dessous de ce chiffre entre lundi et jeudi, avant de regrimper vendredi.

Il y a 2 nouveaux décès, totalisant 298 jusqu’à présent.

On compte 26 personnes hospitalisées (-2), dont la moitié sont aux soins intensifs (+2).

Pour l’ensemble du Québec, on recense 1527 cas supplémentaires (+14) et 664 nouvelles hospitalisations (+3), dont 167 aux soins intensifs (+8). Depuis le début de la pandémie, 10 785 personnes sont décédées, soit 7 de plus depuis le dernier bilan.

14h16 | La CSQ exige la reprise des tests de qualité de l’air dans les écoles

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ), qui représente près de 125 000 membres du personnel de l'éducation, exige «dès maintenant» la reprise des tests de qualité de l’air dans les écoles.

Pour la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, «reporter les tests l'an prochain enverrait un très mauvais signal sur la santé et la sécurité alors que le personnel scolaire et des milliers d'élèves vivent quotidiennement avec l'incertitude concernant la qualité de l'air», peut-on lire dans un communiqué publié vendredi.

13h48 | La vaccination pourrait s’étendre aux 50-60 ans ce week-end à Montréal

Pas moins de 20 000 doses du vaccin AstraZeneca doivent être données au cours de la fin de semaine à Montréal, un objectif ambitieux alors que de nombreuses places pour la vaccination sont non comblées dans certains sites.

«C’est clair que les centres de vaccination à Montréal ne roulent pas à plein régime, par contre, hier, sur Montréal on a quand même vacciné 15 000 personnes», explique en entrevue à 100% Nouvelles Sonia Bélanger, PDG du CIUSSS Centre-Sud-de-l ’Île-de-Montréal.

12h30 | Baisse des doses attendues de Moderna : «Là c’est un peu n’importe quoi!»

La baisse drastique des arrivages du vaccin de Moderna au Canada, qui passeront de 1,2 million de doses prévues à 650 000 pour la fin du mois d’avril, ne passe pas pour la spécialiste en santé de LCN, Diane Lamarre, qui considère que les malades chroniques vont écoper.

12h11 | Nouveau record: les chiffres grimpent encore en Ontario

La situation en Ontario se détériore, la province la plus peuplée au pays ayant inscrit vendredi un nouveau record de cas quotidiens depuis le début de la pandémie.

11h50 | Huit millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer

Le Canada a conclu une entente avec Pfizer pour obtenir huit millions de doses supplémentaires du vaccin d.ici juillet, a annoncé le premier ministre, Justin Trudeau, en point de presse vendredi.

11h35 | Le Canada recevra 650 000 des 1,2 million de doses du vaccin de Moderna prévues d’ici la fin du mois

11h | 1527 nouveaux cas de COVID au Québec

Le Québec rapporte 1527 cas de COVID-19 et 7 décès, portant le total à 334 071 personnes infectées et 10 785 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1513 infections et 15 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 16 AVRIL 2021

- 334 071 personnes infectées (+1527)

- 10 785 décès (+7)

- 664 personnes hospitalisées (+3)

- 167 personnes aux soins intensifs (+8)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 43 515 pour un total de 8 102 473

- 74 927 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 223 775

10h53 | Il faut vacciner la population active rapidement, plaide Nimâ Machouf

Bien qu’elle juge que la campagne vaccination va «plutôt bien» au Québec, avec 25% de la population désormais immunisée, l’épidémiologiste Nimâ Machouf juge qu’il faut l’accélérer en vaccinant ceux qui propagent le virus, la population active.

C’est ce qu’elle a expliqué en entrevue avec Mario Dumont, vendredi matin.

«Il faut élargir les tranches d’âge, c’est par ça qu’il faudrait passer», considère l’experte en ajoutant qu’une bonne partie des personnes vulnérables est maintenant protégée.

10h16 | L’Ontario rapporte 4812 infections à la COVID-19; de nouvelles mesures devraient être annoncées dans quelques heures

Ontario is reporting 4,812 cases of #COVID19 and over 64,300 tests completed. Locally, there are 1,469 new cases in Toronto, 851 in Peel, 491 in York Region, 366 in Ottawa and 268 in Durham. — Christine Elliott (@celliottability) April 16, 2021

10h02 | Un record: près de 75 000 administrées jeudi au Québec

Près de 75 000 doses ont été administrées dans les bras de Québécois, jeudi, ce qui constitue un record.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué vendredi matin, sur Twitter, que 74 927 doses ont été données la veille. C’est du jamais vu depuis le début de l’importante opération de vaccination à travers la province.

9h45 | Angela Merkel a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

AFP

Angela Merkel a reçu vendredi une première dose du vaccin anti-COVID du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca, a annoncé le porte-parole du gouvernement allemand.

«Je suis contente d'avoir reçu aujourd'hui (vendredi) ma première dose avec AstraZeneca», indique la chancelière allemande, citée dans un tweet de Steffen Seibert qui publie aussi le certificat de vaccination.

9h15 | Plus de 12 000 cas par jour : des projetions qui inquiètent en Ontario

Le gouvernement de Doug Ford songe à mettre en place de nouvelles restrictions sanitaires en raison de projections inquiétantes quant aux cas de COVID-19, données qui doivent être dévoilées aujourd’hui en Ontario.

Les chiffres sont particulièrement élevés : entre 12 000 et 18 000 nouvelles infections quotidiennes pourraient rapportées à la fin du mois de mai, rapporte le site CP24, ajoutant que le nombre de patients aux soins intensifs pourrait surpasser les 1600.

9h12 | «C’est très irresponsable de la part d’un politicien»

Richard Martineau revient ce matin sur la déclaration de Maxime Bernier qui a affirmé lors d’un point de presse au Parlement qu’il ne comptait pas se faire vacciner contre la COVID-19.

9h10 | Vaccin d’AstraZeneca: Plus de risques de faire une thrombose dans votre salon

Plusieurs Québécois de 55 ans et plus boudent le vaccin d’AstraZeneca de peur de développer des caillots sanguins dans les jours suivants leur inoculation contre la COVID. Un spécialiste se fait rassurant et met les choses en perspective.

9h07 | Record de vaccination au Québec, 74 927 doses administrées

Vaccination contre la #COVID19



2 records ont été fracassés hier:

✅74 927 doses de vaccins administrées

✅15 522 doses administrées en pharmacies



Moyenne 7 jrs: 66K. Bien au-delà de ce qu’on avait prévu pour le mois d’avril. Une bonne nouvelle pour notre objectif ➡️ 24 juin. pic.twitter.com/ip5iWqmlxe — Christian Dubé (@cdube_sante) April 16, 2021

6h01 | Inde: un festival religieux draine des foules en pleine deuxième vague de COVID-19

Le festival religieux hindou Kumbh Mela, qui se déroule depuis janvier dans le nord de l'Inde, a attiré 25 millions de personnes dont 4,6 millions en l'espace de deux jours cette semaine, selon les autorités locales vendredi, en pleine deuxième vague de COVID-19.

5h57 | Les locataires de RPA peuvent désormais être remboursés

Un récent jugement le confirme : il est désormais possible pour les résidents d’une RPA d’exiger un remboursement de loyer pour activités et services suspendus à cause de la COVID-19.

Illustration Adobe Stock

5h43 | Incident «étrange»: un homme tente de mettre la main sur des vaccins en pharmacie

La police de Repentigny a ouvert une enquête pour faire la lumière sur un incident « étrange » survenu dans une pharmacie Jean-Coutu, où un individu s’est présenté en prétextant « avoir le mandat de vérifier les vaccins au laboratoire ».

Photo d'archives, PIerre-Paul Poulin

5h41 | COVID-19: dans le plus grand cimetière du Brésil, on enterre de nuit

Une odeur de diesel se répand dans le plus grand cimetière d’Amérique latine: elle provient des groupes électrogènes qui permettent d’allumer les projecteurs pour les enterrements nocturnes, face à l’afflux incessant de corps de victimes de la COVID-19.

AFP

5h12 | 216 heures d’attente sur une civière

Des patients à l’urgence de l’hôpital Santa Cabrini ont attendu jusqu’à 200 heures sur une civière avant d’être pris en charge, notamment en raison d’une éclosion de COVID-19 qui a forcé la fermeture de lits dans une unité.

Photo d'archives

5h00 | Plus de 148 000 patients en attente

Il n’y a jamais eu autant de Québécois en attente d’une chirurgie que depuis le début de la pandémie, alors que le délestage recommence, au grand dam des malades et des chirurgiens.

Photo Stevens LeBlanc

4h40 | AstraZeneca: l'Europe pourrait ne pas renouveler son contrat de vaccins

Il est probable que l'Union Européenne ne renouvelle pas ses contrats de vaccins contre la COVID-19 avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca, a indiqué vendredi la ministre française de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

1h12 | Virus: le Danemark accélère sa réouverture

Des spectateurs dans les stades et des clients au restaurant: grâce à une situation épidémiologique contrôlée, le Danemark va pouvoir accélérer sa réouverture dès le 21 avril, a annoncé le gouvernement vendredi.

0h45 | En Uruguay, le retour de bâton de la gestion exemplaire de 2020

Avec le taux d'infection à la COVID-19 le plus élevé du monde ces deux dernières semaines, l'Uruguay traverse une vague épidémique sans précédent, à rebours de sa gestion de la crise sanitaire en 2020 louée comme un exemple de réussite