Important incendie au site d’enfouissement technique d’Hébertville-Station

Un important incendie faisait rage vendredi matin au site d’enfouissement technique d’Hébertville-Station, au Lac-Saint-Jean.

Urgence-Environnement a été dépêché sur place pour contenir cet incendie qualifié de «majeur» par la direction régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean du Centre de contrôle environnemental du Québec.

Le laboratoire mobile TAGA, dépêché depuis Laval, devait arriver sur le site sur l’heure du dîner, vendredi.

Le feu de déchets a été signalé à Urgence-Environnement au milieu de la nuit de jeudi à vendredi, plus précisément vers 3 h. Il faisait toujours rage vers 10 h 15, selon Daniel Labrecque, directeur régional du Centre de contrôle environnemental du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Les services de sécurité incendie de plusieurs municipalités sont mobilisés, dont ceux de Saint-Bruno, Alma et Saint-Gédéon. Ils travaillent avec l’assistance de pelles mécaniques pour défaire les masses de déchets en feu et les arroser», a-t-il expliqué à l’Agence QMI.

«Notre préoccupation, c’est de s’assurer que les responsables du site d’enfouissement mettent en place toutes les mesures pour assurer la protection de la population et de l’environnement; on veille à ces aspects-là et on est là à titre de conseiller», a ajouté M. Labrecque.

Selon lui, le laboratoire mobile TAGA va prendre des mesures de la qualité de l’air en continu pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque pour la population. Le site d’enfouissement technique où l’incendie est en cours est toutefois situé dans un secteur boisé et isolé.