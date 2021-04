Incendie à Sorel-Tracy: un mort et trois blessés

Le corps carbonisé d’une personne a été retrouvé dans les décombres d’une résidence ayant été complètement détruite par un violent incendie, vendredi matin, à Sorel-Tracy, en Montérégie.

Trois personnes ont également été blessées lors du sinistre, dont deux plus gravement, soit un homme de 60 ans et un autre de 22 ans. Le plus jeune des deux se trouverait d’ailleurs entre la vie et la mort à l’hôpital.

Une femme de 58 ans a quant à elle été transportée au centre hospitalier pour traiter des blessures mineures.

Les flammes ont pris naissance vers 5h45, dans la maison située au 38, rue Provost, tout près de l’intersection de la rue du Roi.

Le feu s’est rapidement propagé à l’ensemble du bâtiment.

Plusieurs pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour circonscrire le brasier.

Au total, cinq personnes se trouvaient à l’intérieur de la résidence lorsque l’incendie s’est déclaré; quatre ont réussi à évacuer, sauf une.

Le corps de la personne qui manquait à appel a été retrouvé en matinée par les pompiers dans les restes calcinés du bâtiment. Les autorités n’ont pas précisé si la victime est un homme ou une femme.

Puisqu’un décès est survenu lors de l’incendie, l’enquête visant à établir la cause et les circonstances du sinistre a été confiée aux enquêteurs des crimes majeurs de la Sûreté du Québec.

Selon les autorités, tout porte à croire que l’incendie serait d’origine accidentelle.

La résidence touchée par les flammes est une perte totale.