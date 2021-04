Le gouvernement Legault autorise finalement le tramway de Québec

Après des mois de tergiversations, le gouvernement Legault a finalement confirmé vendredi qu’il autorise la Ville de Québec à lancer l’appel de propositions pour son projet de tramway.

Cette annonce donne suite à une entente de principe intervenue en mars dernier entre le maire de Québec, Régis Labeaume, et le premier ministre François Legault.

Le gouvernement de la Coalition avenir Québec demandait à la Ville de modifier le tracé proposé jusqu’ici afin de garantir une meilleure desserte des banlieues.

L'appel de propositions doit permettre de sécuriser l'échéancier lié à la mise en service complète du tramway, planifiée en 2027, précise le cabinet du ministre des Transports, François Bonnardel.

«Ce projet, qui s'inscrira dans une vision intégrée du transport collectif dans la grande région de Québec, permettra notamment de relier deux futurs secteurs innovants à l'est et à l'ouest de la ville de Québec, soit la future zone d'innovation du Littoral Est et un futur quartier innovant aux abords du terminus Le Gendre», a-t-on également expliqué dans un communiqué.