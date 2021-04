Nouveau record: les chiffres grimpent encore en Ontario

La situation en Ontario se détériore, la province la plus peuplée au pays ayant inscrit vendredi un nouveau record de cas quotidiens depuis le début de la pandémie.

• À lire aussi: L'Ontario fermera ses frontières dès lundi

• À lire aussi: Il faut vacciner la population active rapidement, plaide Nimâ Machouf

• À lire aussi: Huit millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer

Ainsi, 4812 autres Ontariens ont contracté la maladie à coronavirus, un sommet inégalé depuis mars 2020. Vingt-cinq décès sont aussi à déplorer dans la province qui est de nouveau en confinement. À ce jour, on a cumulé 408 383 infections et 7664 pertes de vie en Ontario. Les hospitalisations, déjà très élevées, continuent d’augmenter, atteignant 1955 (+23), dont 701 personnes aux soins intensifs (+42) et 480 sous respirateur (+38).

La métropole canadienne Toronto compte le plus de nouveaux cas (1469), devant les régions de Peel (851 cas), de York (491 cas), d’Ottawa (366 cas) et de Durham (268 cas).

Le feu étant pris en Ontario, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a indiqué en point de presse que la Croix-Rouge canadienne est prête à y être déployée afin d’aider à l’effort de vaccination, clé pour freiner la propagation du virus.

Au Québec, où près de 75 000 doses ont été administrées jeudi, un record, on a ajouté 1527 cas vendredi ainsi que sept décès supplémentaires. À ce jour, 334 071 Québécois ont été infectés par le virus, dont 10 785 qui ont été emportés par la maladie.

Les hospitalisations sont stables (664, +3), mais les soins intensifs sont en hausse plus préoccupante (167, +8). Quelque 43 515 tests de dépistage ont été faits en date du 14 avril.

Montréal (390 cas), la Capitale-Nationale (273 cas), Chaudière-Appalaches (191 cas), l’Outaouais (167 cas) et la Montérégie (133 cas) sont les régions où le plus de nouveaux cas ont été détectés.

Dans les provinces de l’Atlantique, le Nouveau-Brunswick (9 cas), la Nouvelle-Écosse (6 cas) et Terre-Neuve-et-Labrador (3 cas) ont mis leurs données à jour.

Dans l’Ouest canadien, la Saskatchewan (221 cas et 2 décès), le Manitoba (127 cas), l’Alberta (1616 cas) et la Colombie-Britannique (1005 cas et 6 décès) ont ajusté aussi leurs colonnes de chiffres.

Enfin, au Nunavut, 12 cas ont été ajoutés d’un coup, vendredi, tous recensés à Iqualuit.

En fin d'après-midi, le Canada recensait 1 106 062 cas et 23 541 décès.

L’AMC «exige» un coup de barre

La troisième vague, portée par les variants, a un lourd impact dans plusieurs provinces, ce qui inquiète l’Association médicale canadienne (AMC).

«Alors que la troisième vague de la pandémie se répercute sur le système de santé, la santé publique, les fournisseurs de soins et les patients, nous en sommes à un point critique, où une véritable approche nationale pour lutter contre la COVID-19 sera déterminante quant au nombre de vies sauvées, a dit la Dre Ann Collins, présidente de l'AMC. Ce pays doit unir ses forces pour soutenir les provinces les plus durement touchées.»

L'AMC dit «exiger» que les provinces et les territoires collaborent entre eux et réclame un leadership national.

«Nous agissons comme un seul pays quand il y a des feux de forêt, des inondations et d'autres tragédies, a poursuivi la Dre Collins. Cette pandémie a atteint un niveau qui nécessite une réponse nationale. Nous devons tout mettre en œuvre pour éviter de faire le choix insupportable de déterminer qui vivra si les ressources ne sont pas disponibles.»

La situation au Canada

Ontario: 408 383 cas (7664 décès)

Québec: 334 071 cas (10 785 décès)

Alberta: 167 793 cas (2034 décès)

Colombie-Britannique: 117 080 cas (1530 décès)

Saskatchewan: 37 615 cas (462 décès)

Manitoba: 35 815 cas (955 décès)

Nouvelle-Écosse: 1792 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1767 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1039 cas (6 décès)

Nunavut: 408 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 167 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 106 062 cas (23 541 décès)