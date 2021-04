Nuvei Corporation étend ses tentacules aux États-Unis

L’entreprise montréalaise Nuvei Corporation acquiert le fournisseur américain Mazooma Technical Services, qui se spécialise dans les technologies de paiement de compte à compte ainsi que dans les paris sportifs et les paris en ligne.

Nuvei Corporation va débourser 56 millions $ ainsi qu’une contrepartie supplémentaire sous réserve de critères de rendement sur une période maximale de trois ans suivant la clôture de la transaction, étape prévue au deuxième trimestre de 2021.

Le montant total maximal pourrait ainsi atteindre 315 millions $, a-t-on relaté vendredi, par communiqué, ajoutant que 24 % de ce montant proviendra de l’émission d’actions à vote subalterne et le reste sera versé en espèces.

«Mazooma améliorera et élargira le portefeuille de méthodes de paiement alternatives de Nuvei grâce à sa chambre de compensation automatisée, destinée exclusivement aux paris en ligne aux États-Unis, qui permet d’effectuer des encaissements et des paiements», a dit Philip Fayer, président du conseil et de la direction de Nuvei, vendredi, par communiqué.

Les estimations veulent que, d’ici la fin de l’année, Mazooma traite des opérations de près de 2 milliards $ pour ses clients.

«En raison des faibles taux d’acceptation des cartes de crédit, les chambres de compensation automatisées sont un service que les opérateurs de paris sportifs et de paris en ligne d’aujourd’hui se doivent d’offrir, a-t-il poursuivi. De plus, cette acquisition ne procurera pas simplement à Nuvei les fonctionnalités dont elle a besoin, mais aussi l’infrastructure opérationnelle, de conformité et d’enregistrement des vendeurs qui lui permettra de répondre aux besoins des marchands dans n’importe quel État américain réglementé. Elle viendra véritablement renforcer notre engagement envers le marché des paris sportifs et des paris en ligne aux États-Unis et notre présence dans ce marché.»