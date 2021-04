COVID-19: Tendance à la baisse à Québec

Si la Capitale-Nationale enregistre 4 nouveaux décès, soit la moitié du bilan provincial, on constate une certaine tendance à la baisse dans le nombre de nouvelles infections.

Samedi, 205 nouveaux cas ont été recensés dans la région, soit le plus petit bilan depuis au moins deux semaines. La moyenne des cas enregistrés quotidiennement jusqu’à présent cette semaine est de 18% moindre.

Ainsi, Québec est passée d’une moyenne de 344 nouveaux porteurs observés chaque jour dans la semaine du 4 avril, à 281 cette semaine.

Toutefois, on déplore quatre nouvelles victimes du virus, pour un total de 1049 décès sur le territoire. Les hospitalisations continuent également de grimper dans les hôpitaux de la Vieille capitale.

On signale cinq personnes de plus traitées pour des complications liées à la COVID-19, pour un total de 110 personnes hospitalisées. De ce nombre, 25 se trouvent aux soins intensifs, soit quatre de plus que la veille.

Chaudière-Appalaches

Au sud du fleuve, la tendance des nouveaux cas est tout autre. Depuis lundi, on observe une augmentation à peu près constante des infections et le dernier bilan fait état de 224 cas supplémentaires, soit seulement 20 de moins que le record établi la semaine dernière.

D’ailleurs, la moyenne des cas quotidiens est plus élevée dans les six derniers jours que dans la semaine du 4 avril, passant de 189 cas/jour à 174 cas/jours.

Les hospitalisations grimpent aussi en Chaudière-Appalaches. On recense 5 malades de plus dans les hôpitaux de la région, pour un total de 31, dont 11 aux soins intensifs.

Vaccination rapide

L’opération de vaccination semble cependant se dérouler rondement sur les deux territoires. Rien qu’à Québec, 9 157 doses ont été administrées dans les 24 heures. Ce qui porte le total de vaccins inoculés à 203 153 dans la région.

De l’autre côté du fleuve, ce sont 4724 personnes de plus qui ont reçu leur sérum. Maintenant 107 577 doses ont été administrées en Chaudière-Appalaches.