EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis plus d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

DERNIER BILAN 18h50

PLANÉTAIRE

Cas: 140 379 953

Morts: 3 007 708

Rétablis: 79 972 668

ÉTATS-UNIS

Cas: 31 623 438

Morts: 566 873

CANADA

Ontario: 412 745 cas (7698 décès)

Québec: 335 608 cas (10 793 décès)

Alberta: 167 793 cas (2034 décès)

Colombie-Britannique: 117 080 cas (1530 décès)

Saskatchewan: 37 873 cas (464 décès)

Manitoba: 35 992 cas (958 décès)

Nouvelle-Écosse: 1800 cas (67 décès)

Nouveau-Brunswick: 1778 cas (33 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1039 cas (6 décès)

Nunavut: 414 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 167 cas

Yukon: 76 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 43 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 112 412 cas (23 588 décès)

NOUVELLES

18h47 | Venezuela: professionnels de la santé dans la rue pour des vaccins

Quelque 150 personnes, en majorité des professionnels de la santé, ont manifesté samedi à Caracas pour demander des vaccins contre le coronavirus alors que le Venezuela est touché par une deuxième vague meurtrière, a constaté l'AFP sur place.

17h42 | La France impose une quarantaine aux voyageurs du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud

La France va instaurer une quarantaine obligatoire de dix jours pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili et d'Afrique du Sud, face à l'inquiétude sur les variants de la COVID-19, a annoncé le gouvernement samedi.

16h25 | Deuxième cas de caillot de sang lié au vaccin d’AstraZeneca au Canada

Un sexagénaire albertain qui a été inoculé avec le vaccin d’AstraZeneca est le deuxième Canadien à avoir développé un caillot de sang, ont rapporté samedi les autorités de la santé albertaine.

AFP

14h39 | Espagne: quarantaine obligatoire pour les arrivées de 12 pays

L'Espagne a prolongé samedi jusqu'à début mai l'obligation de se placer en quarantaine pour tous les passagers arrivant sur son territoire depuis douze pays - Brésil, Pérou, Colombie et neuf pays africains - en raison des craintes liées aux variants du coronavirus.

13h53 | Manifestation contre les règles sanitaires en Beauce

Plus de 400 personnes sont réunies samedi après-midi à Saint-Georges pour s’opposer notamment au port du masque et à ce qu’elles qualifient de «plandémie».

13h31 | Un camion-crieur pour convaincre la population

Un camion avec un système de haut-parleur circule dans les rues de Montréal, depuis samedi matin, pour tenter de convaincre la population à se faire vacciner le plus rapidement possible.

13h19 | Frontière Québec/Ontario : Une mesure qui a trop tardé

Plusieurs Ontariens auraient aimé que la frontière entre leur province et le Québec soit fermée plus tôt.

12h36 | Ontario : « la médecine de tente » bientôt une réalité

«La médecine dans les tentes deviendra une réalité d’ici la semaine prochaine», prévient le Dr Jérôme Leis face à la situation sanitaire en Ontario.

12h17 | COVID-19: moins de cas en Ontario, stabilité au Québec

L’Ontario a recensé près de 500 cas de COVID-19 de moins, samedi, mais plus de 2000 personnes sont hospitalisées, du jamais vu depuis le début de la pandémie.

12h09 | Troisième vague : «votre bonne santé, ce n’est pas un bouclier»

Le portrait des personnes admises aux soins intensifs en raison de la COVID-19 a changé avec l’arrivée de cette troisième vague propulsée par les variants.

11h43 | COVID-19: Tendance à la baisse à Québec

Si la Capitale-Nationale enregistre 4 nouveaux décès, soit la moitié du bilan provincial, on constate une certaine tendance à la baisse dans le nombre de nouvelles infections.

11h03 | Le Québec compte 1537 nouveaux cas de COVID-19

Le Québec rapporte 1537 cas de COVID-19 et 8 décès, portant le total à 335 608 personnes infectées et 10 793 morts depuis le début de la pandémie.

Hier, la province recensait 1527 infections et 7 décès.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 17 AVRIL 2021

- 335 608 personnes infectées (+1537)

- 10 793 décès (+8)

- 692 personnes hospitalisées (+28)

- 175 personnes aux soins intensifs (+8)

- Les prélèvements réalisés s’élèvent à 39 015 pour un total de 8 141 488

- 70 908 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d’hier pour un total de 2 297 411

AFP

10h32 | L’usage du vaccin de Pfizer pour les 12 ans et plus à l’étude par Santé Canada

Santé Canada évalue présentement la demande de Pfizer de pouvoir administrer son vaccin pour les gens âgés de 12 ans et plus.

AFP

8h38 | Une deuxième dose du vaccin importante, selon un spécialiste

La deuxième dose du vaccin contre la COVID-19 « crée une amplification de la réponse immunitaire », affirme le virologue et professeur au Département des sciences biologiques de l’UQAM Benoît Barbeau.

8h36 | La COVID fait-elle plus de ravages que d’autres virus mortels?

Le bilan de la pandémie de COVID-19 a franchi le seuil des trois millions de morts, soit déjà bien plus que la plupart des épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux exceptions notables de la terrible «grippe espagnole» et du sida.

AFP

7h49 | Télétravail: la crise sanitaire facilitera les transferts de fonctionnaires au Québec

Le gouvernement Legault pourrait transférer en région plus que les 5000 postes de fonctionnaires promis d’ici 2028, grâce aux nouvelles possibilités que le télétravail en pandémie a fait miroiter pour l’ensemble du territoire québécois.

Photo Stevens LeBlanc

6h30 | [PHOTOS] La vie de rêve de fonctionnaires québécois en télétravail

La pandémie a permis à de nombreux fonctionnaires non seulement de découvrir les vertus du télétravail, mais aussi de vivre carrément un rêve en région, loin des tours de bureaux.

Photo collaboration spéciale

4h44 | Plus de 3 millions de morts liées à la COVID-19 dans le monde

Plus de 3 millions de morts de la COVID-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, samedi à 08h30 GMT.

AFP

4h28 | Espagne: quarantaine obligatoire pour les arrivées du Brésil, du Pérou, de la Colombie et de 9 pays africains

L'Espagne a prolongé samedi jusqu'à début mai l'obligation de se placer en quarantaine pour tous les passagers arrivant sur son territoire depuis douze pays - Brésil, Pérou, Colombie et neuf pays africains - en raison des craintes liées aux variants du coronavirus.

0h46 | Grèce: la triche lors des examens en ligne laisse craindre des diplômes dévalués

Les universités grecques, fermées depuis plus d'un an en raison de la pandémie, font face à une recrudescence de la triche lors des examens en ligne, laissant craindre des diplômes dévalués déjà baptisés «diplômes Corona».

Les professeurs et les étudiants admettent que les conditions normales d'examen sont pratiquement impossibles à appliquer dans un contexte d'enseignement à distance avec des centaines de participants simultanément en ligne.