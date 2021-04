La COVID fait-elle plus de ravages que d’autres virus mortels?

Le bilan de la pandémie de COVID-19 a franchi le seuil des trois millions de morts, soit déjà bien plus que la plupart des épidémies virales des XXe et XXIe siècles, aux exceptions notables de la terrible «grippe espagnole» et du sida.

Hors épidémies, pour se figurer ce que représentent ces trois millions de décès, il s'agit de trois fois le bilan de la guerre Iran-Irak, de 2000 fois le bilan du naufrage du Titanic ou encore de l'équivalent de la population arménienne.

Épidémies grippales

La COVID-19 a déjà fait plus de morts que la plupart des épidémies grippales des XXe et XXIe siècles.

En 2009, la grippe A(H1N1), dite «porcine», a officiellement fait 18 500 morts. Mais ce bilan a ensuite été revu à la hausse par la revue médicale The Lancet entre 151 700 et 575 400 morts, soit une évaluation comparable aux bilans des grippes saisonnières, qui tuent entre 290 000 et 650 000 personnes par an selon l'OMS.

Au XXe siècle, deux grandes pandémies de grippe liées à de nouveaux virus, celle de 1957-58 dite grippe asiatique et celle de 1968-70 dite grippe de Hong Kong, ont fait chacune environ un million de morts, d'après des comptages a posteriori.

La grande grippe de 1918-1919, dite «espagnole», a de son côté tué 50 millions de personnes, selon certaines estimations.

Autres épidémies virales

Le bilan provisoire du nouveau coronavirus est déjà bien plus élevé que celui d'Ebola. Depuis 1976, Ebola a fait environ 15 000 morts, exclusivement en Afrique. Ce virus est plus létal que le Sars-Cov-2 (environ 50% des malades en meurent, selon l'OMS), mais beaucoup moins contagieux.

Le sida, pour lequel il n'existe toujours pas de vaccin efficace 50 ans après son apparition, a entraîné la mort de près de 33 millions de personnes, soit 11 fois plus que la COVID-19, qui est toutefois beaucoup plus récent.

Grâce à la généralisation des thérapies antirétrovirales, le bilan annuel du sida baisse depuis le pic de 2004 (1,7 million de morts). En 2019, le bilan a été de 690 000 morts selon Onusida.

Quant aux virus des hépatites B et C, ils tuent annuellement environ 1,3 million de personnes, surtout dans les pays pauvres.

Le prédécesseur du Sars-Cov-2, le Sars-Cov-1 à l'origine de l'épidémie de SRAS (Syndrome respiratoire aigu sévère) en 2002-2003, n'avait causé lui que 774 morts.

Trois millions, c'est aussi...

Pour se représenter le bilan de la pandémie actuelle, ce chiffre de trois millions, c'est un peu plus que la population de la Jamaïque, de l'Arménie ou de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso.

C'est aussi trois fois le bilan de la guerre Iran-Irak (1980-1988), ou 2000 fois celui du naufrage du Titanic (1500 morts). C'est également 375 fois la capacité du Symphony of the Seas, plus grand navire de croisière au monde qui peut accueillir 8000 personnes.

Au cours du mois écoulé, plus de 10 000 personnes sont mortes chaque jour du coronavirus.

C'est autant que les 10 000 enfants qui décèdent quotidiennement de la faim dans le monde, selon l'ONU.

C'est aussi plus de trois fois le bilan de l'attentat contre les tours jumelles du World Trade Center le 11 septembre 2001 à New York.