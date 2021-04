Plus de 3 millions de morts liées à la COVID-19 dans le monde

Plus de 3 millions de morts de la COVID-19 ont été officiellement recensés dans le monde depuis sa découverte en Chine en décembre 2019, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de bilans fournis par les autorités de santé, samedi à 08h30 GMT.

Après une légère accalmie en mars, le nombre de décès quotidiens est de nouveau en hausse dans le monde, avec en moyenne plus de 12 000 morts par jour la semaine passée, approchant des 14 500 décès quotidiens recensés fin janvier, au plus haut de l'épidémie.

La pandémie est à «un point critique», a estimé lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre des pays comme Israël qui parviennent à l'endiguer grâce à une intense campagne de vaccination et d'autres tels que l'Inde qui subissent une fulgurante hausse des contaminations et des décès.

Le Royaume-Uni, pays d'Europe le plus endeuillé par la COVID-19 (127 225 décès), ne déplore plus aujourd'hui qu'une trentaine de décès chaque jour, après un pic à plus de 1200 décès quotidiens fin janvier. Le pays, qui est sorti lundi de plus de trois mois de confinement, a lancé dès début décembre une campagne de vaccination massive qui a permis d'administrer au moins une dose à 60% de sa population adulte.

De même, les États-Unis, pays le plus touché du monde avec 566 224 décès, ont vu l'épidémie fortement reculer depuis fin janvier, même si les chiffres sont de nouveau à la hausse dans certains États.

Les bénéfices de la vaccination sont également observables en Israël, où 6 personnes sur 10 ont reçu au moins une dose de vaccin. Le pays ne déplore plus que 6 à 7 décès par jour, presque 10 fois moins que fin janvier, au plus fort de la pandémie.

À l'inverse, plusieurs pays peinent à endiguer une forte flambée épidémique. La responsable technique de l'OMS, Maria Van Kerkhove, a alerté mardi sur une pandémie «en pleine expansion», qui «croît de manière exponentielle».

Au Brésil (deuxième pays le plus endeuillé au monde avec 368 749 morts), quelque 3000 décès sont annoncés chaque jour, soit près du quart des décès annoncés quotidiennement dans le monde. Ce chiffre a plus que doublé depuis la mi-février et le pays est depuis le 7 mars celui qui déplore chaque jour le plus de décès dans le monde.

La hausse des décès est également extrêmement rapide en Inde. Plus de 1000 décès quotidiens sont recensés dans ce pays de 1,3 milliard d'habitants, soit neuf fois plus que début mars, une hausse similaire à celle des contaminations (plus de 188 000 par jour contre 15 000 début mars).

Plus de 139 millions de cas ont été recensés dans le monde depuis le début de l'épidémie, dont environ 730 000 par jour actuellement, un chiffre également en hausse constante depuis fin février.